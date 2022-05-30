Компании из списка S&P 500 непривычно много упоминали Украину при обсуждении своих результатов в первом квартале, а также в квартальном отчете. Об этом сообщает FactSet.

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FactSet изучила массив данных с 15 марта по 27 мая компаний из списка S&P 500, которые в этот период проводили переговоры по своим результатам первого квартала, либо подавших ежеквартальные отчеты.

Таких компаний из 500 оказалось 476. 281 из них упоминала слово «Украина» применительно к своей бизнес-деятельности. Предыдущее наиболее активное упоминание Украины, по данным FactSet, было в четвертом квартале прошлого года: о ней говорили 44 компании.

Третий период по числу упоминаний — 8 компаний во втором квартале 2019 года.

Украина также вошла в список слов, чаще всего упоминавшихся компаниями из списка S&P 500 в отчетах первого квартала.

Топ-3 слов из квартальных отчетов:

«инфляция» — 85% компаний;

«цепочки поставок» — 74% компаний;

«Украина» — 59% компаний.

Большинство компаний, использовавших слово «Украина», работают в секторах:

промышленности — 48;

финансов — 43;

информационных технологий — 45.

В процентном же соотношении, самая большая доля компаний, которые упоминали Украину был в секторах:

энергетика — 76%;

потребительские товары — 75%;

материалы — 75%.

FactSet отмечает, что хотя слово «Украина» упоминалось более, чем половиной компаний из списка S&P 500, в целом совокупный доход всех этих компаний от Украины и россии составляет примерно 1%.

В целом, международный доход компаний из списка S&P 500 составляет около 40%.

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