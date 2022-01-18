НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В конце 2021 года Национальный Банк прогнозировал рост ВВП на уровне 3,9 – 4,2% в 2022 году. Аналитический обозреватель МИА «Казинформ» попыталась разобраться какие факторы могут оказать влияние на этот прогноз и как это отразится на доходах казахстанцев в текущем году.

Как ВВП отражает рост экономики

Согласно определению экономистов, чем больше суммарный доход страны, тем больше могут позволить себе ее жители. Доход целой страны измерить сложнее, чем, например, доход одного человека. Для этого существует показатель ВВП — валовой внутренний продукт.

Валовый внутренний продукт – это общая стоимость товаров и услуг, которые были произведены в стране за определенный период времени.

Для того, чтобы посчитать ВВП, необходимо суммировать все, что было произведено в стране за определенный отрезок времени, обычно за год. В расчет ВВП идет и выросшая на полях пшеница, и концерт музыкальной группы. Определить объем ВВП можно, только если перевести все эти разнообразные товары и услуги в деньги – в их рыночную стоимость. То есть в то количество денег, которое люди готовы заплатить за каждый из товаров, будь то овощ или билет на концерт.

Как правило, если растет ВВП страны, значит, в стране наблюдается экономический рост.

При этом, необходимо отметить, что экономический рост зависит от разных факторов, таких как, например, сколько в стране трудоспособных людей, сколько квалифицированных специалистов, много ли природных ресурсов, насколько технологично производство, стабильна ли общественно-политическая обстановка, развиваются ли инвестиции и так далее.

Каким будет ВВП в Казахстане в 2022 году?

Из-за коронакризиса мировая экономика упала на 3%. И, несмотря на то, что многие страны вышли на путь ее восстановления, по мнению мировых экспертов, влияние пандемии на мировую экономику будет еще достаточно долгим.

По оценке экономистов Aberdeen Standard Investments – инвесткомпании,

управляющей более 600 млрд долл активов правительств, пенсионных фондов, страховых компаний в 80 странах, глобальная экономика к 2030 году все еще продолжит отставать от допандемического тренда на 3%, при этом данный эффект будет крайне неравномерным по странам.

Согласно данным экономических аналитиков, в большинстве государств ожидается снижение ВВП на 4-7% за год.

Аналитики Евразийского банка развития ЕАБР, также указывают на неравномерность процесса восстановления среди стран региона операций банка. ВВП Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана превышает допандемические уровни, в то время как Армении и Кыргызстану достичь их пока не удалось. В силу большего спада экономик Армении и Кыргызстана в прошлом году им требуется больше времени для восстановления. В целом, по итогам 2021 года рост ВВП региона в 2022 году прогнозируется в размере 4%: в Армении — 4,5%, Беларуси — 2,1%, Казахстане — 3,8%, Кыргызстане — 3,7%, России — 4,1%, Таджикистане — 7,9%.

Казахстанская экономика упала на 2,6% во время пандемии в 2020 году. В 2021 началось ее быстрое восстановление. За 11 месяцев 2021 года экономика Казахстана уже выросла на 3,8%.

По данным Центра АО «Институт экономических исследований», рост экономики Казахстана в 2022 году составит 3,9%. Это произойдет в основном за счет роста агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности, строительства и производства услуг.

Аналитики банка Евразийского банка развития (ЕАБР), в своем макроэкономическом обзоре на 2022 год также констатируют завершение активной фазы восстановления экономики региона в текущем году, по итогам которого ожидается увеличение агрегированного ВВП на 4%.

В конце прошлого года Национальный Банк Казахстана прогнозировал темпы роста ВВП в 2022 году на уровне 3,9 — 4,2%. При этом, как отметили в ведомстве, экономическому росту будут способствовать постепенное улучшение эпидемиологической ситуации и наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2021 годом. Поэтому, по мнению казастанских экспертов, крайне важно сейчас соблюдать меры предотвращения распространения коронавируса для сохранения трендов экономического прогноза.

Напомним, на сегодня почти все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу из-за быстро распространяющегося омикрон-штамма в стране.

По мнению директора Исследовательского Агентства DAMU Research Group Тимура Айсаутова, прогнозы роста ВВП, которые дает Национальный Банк и Правительство РК вполне надежны — плюс минус. Однако, по его словам, ущерб, нанесенный во время последних событий мародерства в основном в Алматы, могут отразиться на прогнозе ВВП не лучшим образом.

«Я думаю, что, влияние последних событий может быть отрицательным и может снизить прогноз роста с 4% до 3%, то есть негативный эффект составит около 1%», — считает эксперт.

Какие другие факторы могут оказать влияние на доходы населения при росте ВВП

Однако рост ВВП не всегда означает, что доходы населения вырастут. В этом вопросе очень важен уровень инфляции. Директор Исследовательского Агентства DAMU Research Group Тимур Айсаутов объясняет это так.

«Показатель ВВП однозначно влияет на уровень доходов граждан страны. Как правило, чем больше размер ВВП, тем больший доход имеет население, и чем меньше ВВП, тем меньший доход, то есть тут зависимость прямая. Однако иногда могут быть небольшие коллизии, к примеру, за год ВВП может вырасти номинально на 5 или даже 10 процентов, но реальные доходы населения могут упасть из-за инфляции, девальвации и других факторов. Здесь важна методика расчета влияния инфляции. Поэтому в Казахстане доходы населения могут стабильно расти в тенговом выражении из года в год, однако если пересчитать уровень реальной покупательской способности населения, к примеру, за последние 5-10 лет, то может выясниться что население стало беднее. Иногда население может беднеть, даже несмотря на небольшой рост доходов в долларовом выражении, потому что доллары тоже с годами имеют свойство обесцениваться, хотя не так быстро, как тенге», — пояснил Тимур Айсаутов.

По данным Евразийского банка развития, инфляционное давление в мире сохранится и в 2022 году.

«Мировая экономика прошла пик восстановления в текущем году, и рост глобального ВВП будет постепенно замедляться. Инфляционное давление в мире сохранится в 2022 году, но будет ослабевать по мере нормализации динамики глобального спроса и наращивания предложения. В базовый сценарий аналитики банка заложили среднюю цену нефти Urals в 2022 году в размере 72,5 доллара за баррель%», — отмечают аналитики ЕАБР.

Отметим, среднегодовая инфляция в США прогнозируется около 4% в 2022 году, в еврозоне — вблизи 3%.

Напомним, в Казахстане основной проблемой экономики в 2021 году стал рост инфляции — рост цен по всем компонентам индекса потребительских цен (ИПЦ). Правительство в «ручном» режиме осуществляло постоянный мониторинг продовольственных цен, используя для сдерживания их роста нерыночные административные рычаги местных исполнительных органов и рыночные механизмы. Однако уровень инфляции вырос до 8,7% в сентябре прошлого года.

В этой связи, Глава государства поставил перед новым Правительством ключевую задачу на 2022 год возвращение уровня инфляции в целевой коридор 4-6% и совместно с Национальным Банком разработать комплекс мер по контролю инфляции.

В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством уже предприняты следующие меры: заморожены тарифы на коммунальные услуги; введен запрет на вывоз с территории РК некоторых товаров; установлены предельные цены на ГСМ и введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

В дальнейшем Правительство предлагает реализацию ряда мер по улучшению физической доступности товаров, ценовому регулированию, введению мер государственного контроля, а также системных мер по снижению инфляции.

Меры в рамках первого направления включают в себя увеличение финансирования весенне-полевых работ, совершенствование механизма субсидирования АПК, реализация импортозамещающих проектов в ряде отраслей и другие мероприятия.

Меры в рамках второго направления включают в себя применение мер по недопущению роста цен на уголь, мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, определение прогнозируемого коридора пороговых цен.

Меры в рамках третьего направления включают в себя принятие мер антимонопольного реагирования по результатам мониторинга цен на определенных рынках, сокращения посреднического звена на рынке нефти и нефтепродуктов, и развития биржевой торговли.

По мнению казахстанского экономиста Тимура Айсаутова, для того чтобы население стало жить лучше необходим рост ВВП не ниже 5,5-6% в год. Кроме того, рост ВВП должен опережать не только внутреннюю инфляцию и девальвацию, но и инфляцию в странах основных наших торговых партнерах.

Таким образом, при прогнозе роста ВВП 3,9% — 4,2% и возвращении инфляции в целевой коридор 4-6%, доходы населения все же будут иметь тенденцию к росту.

Рабига Нурбай

Источник