Международный фестиваль технологий продвижения и рекламы ProMediaTech

С 24 по 25 января 2022 года в «Крокус Экспо» (Павильон 1, зал 3) состоится Международный фестиваль технологий продвижения и рекламы ProMediaTech.

ProMediaTech – это масштабная площадка для общения и обмена опытом профессионалов событийной индустрии, выставочного бизнеса

, experience & live маркетинга, MICE, онлайн и офлайн-продвижения брендов. Формат фестиваля позволяет решить все необходимые бизнес-задачи: провести деловые встречи и переговоры, наладить профессиональные связи, завести новые контакты и заключить выгодные контракты.

ЭКСПОЗИЦИЯ

На площади более 8 000 кв. м будут представлены новейшие разработки в сфере продвижения бизнеса и организации мероприятий. Около 100 компаний со всей России (ЦФО, СЗФО, УрФО) продемонстрируют тренды и новинки отрасли, а также примеры успешного внедрения и адаптирования последних разработок отрасли для продвижения бизнеса.

Участниками ProMediaTech станут компании, входящие в СРО «Союз Выставочных Застройщиков» (СРО СВЗ) – профессиональную отраслевую саморегулируемую организацию, которая объединила ведущие компании на рынке выставочного строительства. В их числе: «4 ВИДА», «АЕГ», «АТЛАНТ ЭКСПО», «Бестли и Ко», «БилдЭкспо», «ВАРС Экспо», «Грата Продакшн», «ДАРТ ГРУПП», «Дивэкс», «ЕБР Экспо», «ЕвроэкспоСтенд», «И ЭМ ДЖИ ДИЗАЙН», «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО», «Компания Экспо-Мир», «Компания Эстелар-Выставочный сервис», «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл», «ННК», «НьюСпайр», «ПО МОНТАЖНИК», «Предприятие АВЕРС», «Р2 ЭКСПО», «РеалЭкспо Сервис», «РПК Ориджин», «Формика», «Экспо Глобал Груп», «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», «ЭМ ИКС ГРУПП», «ЭФ-Дизайн», «СТЛ Экспо», «СК-Информика», «АРТ ДИРЕКТ ГРУПП».

Тематические разделы выставки:

· EXPO > выставочная индустрия (дизайн и строительство выставочных стендов; мобильные, быстровозводимые и альтернативные конструкции; строительные материалы, покрытия и инструменты; специализированное оборудование и комплектующие; выставочные сервисы, системы и технологии).

· EVENT > event-индустрия (уличные павильоны и модульные конструкции; барьеры, опалубки, подиумы, трибуны; системы подвеса и декораций; организаторы, агентства, площадки, ивент-менеджмент и услуги; персонал (временный и промо-); специализированные сервисы, технологии и оборудование).

· RETAIL > розничная торговля (торговая мебель, витрины, стеллажи; торговые аксессуары; торговое оборудование и специализированные системы; оформление витрин и соответствующие аксессуары; дизайн и планирование магазинов; брендинг и управление в ритейле; аналитика, консалтинг и ПО).

· PROMO > промоиндустрия и технологии (рекламно-производственные и BTL-компании; эксклюзивная мебель, напольные и настенные покрытия; дизайн, декор, флористика и оформление пространств; POS- и POP-материалы и маркетинг; короба, вывески, знаки и другие аксессуары; мультимедийное, плазменное, светодиодное и интерактивное оборудование; аудиовизуальные, сценические, лазерные технологии).

· DIGITAL MARKETING > онлайн-маркетинг и продвижение (интернет-реклама; интернет-маркетинг; социальный маркетинг; мобильные услуги; специализированные агентства и услуги; цифровой контент; электронная коммерция; системы хранения и управления; интернет вещей; аудиореклама).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы пройдут профессиональные конференции, выступления ведущих практиков и другие мероприятия.

24 января 2022 года

· В 11:00 представители Федеральной налоговой службы расскажут об особенностях налогообложения самозанятых и ИП.

· С 11:30 до 13:00 состоится мероприятие «Тренды в организации и проведении мероприятий», организованное Национальным конгресс-бюро.

· С 13:00 до 15:00 пройдет IV Всероссийская конференция индустрии выставочного строительства. Организаторы: Российский союз выставок и ярмарок и СРО СВЗ.

· В 15:00 начнется экспертная дискуссия и батл wow-технологий «Маркетинг впечатлений. Как эмоции помогают вербовать клиентов». Формат мероприятия – битва продуктов маркетинга впечатлений. Участники проведут короткие презентации с обратной связью от экспертов и финальным голосованием зрителей за лучший продукт.

· С 16:30 до 17:30 пройдет сессия Национальной ассоциации организаторов мероприятий.

· В первый день фестиваля также пройдет ежегодное собрание членов СРО СВЗ (начало – в 15:30).

25 января 2022 года

С 11:00 до 14:00 посетителей ProMediaTech ждут выступления экспертов – сотрудников ведущих компаний на тему маркетинга и продаж. Среди обсуждаемых вопросов: систематизация продаж и внедрение CRM (amoCRM); тренды и решения в ритейле (Яндекс.Директ); тренды digital-маркетинга в b2b на (маркетинговая группа Комплето); SMM агентство или фрилансер (PR Partner); иммерсивные технологии для рекламы, продаж и обучения (Trend Booster); управление маркетологами (Акселератор бизнеса К ЦЕЛИ).

Участие в деловой программе фестиваля позволит: ознакомиться с трендами, новыми технологиями и инструментами в различных отраслях бизнеса; разобрать успешные кейсы ведущих компаний; получить максимум готовых лайфхаков для маркетинга и успешных продаж.

ПОСЕТИТЕЛИ

Среди посетителей фестиваля ProMediaTech – широкая профессиональная аудитория:

· Заказчики и потребители услуг выставочной и event-индустрии: ведущие компании-подрядчики по застройке и оснащению эксклюзивных стендов, форумов и мероприятий любого масштаба; лидеры современных рекламных и промотехнологий; производители и поставщики материалов и оборудования для оснащения и декоративного оформления тематических, событийных площадок и торговых пространств.

· Маркетологи, event-менеджеры, PR-специалисты, бренд-менеджеры, руководители отделов продаж и продвижения компаний, успешно работающих в таких сферах, как: цифровой маркетинг; электронная коммерция; виртуальная реальность; создание цифрового контента; разработка ПО.

· Все, кто заинтересован в постоянном росте и развитии: дизайнеры, архитекторы, креативщики; SMM-специалисты; эксперты в области онлайн-продаж; digital-маркетологи.

Сфера деятельности 35% посетителей – маркетинг и реклама, что является подавляющим большинством. Специалисты структурных подразделений составляют основную часть целевой аудитории – 30%. Еще 25% – это собственники и топ-менеджеры: генеральные директора; лица, ответственные за продвижение и развитие бизнеса; руководители компаний-потребителей выставочных услуг.

Эффективные инструменты для продвижения бизнеса и современные технологии взаимодействия с аудиторией – на одной площадке фестиваля ProMediaTech!

До встречи в «Крокус Экспо» с 24 по 25 января 2022 года!

Источник: