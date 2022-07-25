На украинском рынке топлива оптовая стоимость бензина и дизеля существенно повысилась.

Как известно, 21 июля Национальный банк Украины на 25% поднял официальный курс гривны по отношению к доллару. С 9:00 21 июля 2022 официальный курс гривны к доллару в Украине зафиксировали на уровне 36,5686 грн/долл. До этого – с начала войны курс был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

На фоне этого бензины и дизель в группе предлагались в среднем по стране за 52 грн/л и 53 грн/л соответственно, что по сравнению с позапрошлой пятницей дороже на 6 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95», передает Enkorr.

В то же время, основной рост пришелся на четверг (21 июля, прим.), когда произошло повышение официального курса доллара до более 36 грн/$1. Тогда нефтепродукты подорожали на 10–11 грн/л. Но уже 22 числа часть операторов снизила цены на 3-4 гривны за литр. При этом часть трейдеров полностью прекратила торговлю после повышения курса валют накануне, а количество предложений высокооктана остается ограниченным.

Оптовые партии бензина 22 июля предлагались в рынок в пределах ценового диапазона 49-53 грн, что на 5-6 грн/л выше ценников на А-95, которые были зафиксированы в позапрошлую пятницу. Дизельное топливо в опте в пятницу предлагалось в рынок в пределах 50-56 грн/л, а прибавка на литре за день составила 5-7 грн/л.

Дешевле ДП 22 июля можно было приобрести в южном регионе. Здесь торговля велась в пределах 50-53 грн/л, а через неделю цена выросла на 7-8 грн/л. В западном регионе торговля дизельным топливом проходила в диапазоне 52-55 грн/л, что также свидетельствует о повышении цен на 7-9 грн/л по сравнению с 15 июля. Оптовые партии ДТ в северном регионе страны в пятницу предлагались по ценам 53-56 грн/л. За неделю стоимость литра ДТ выросла на 6-7 грн/л. Цены в восточном и центральном регионах страны находятся в диапазоне от 54 до 57 грн/л, что также выше на 7-8 грн/л по сравнению с минувшей пятницей.

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