Продажи в интернете в 2021 году составили 870 миллиардов долларов, что на 14,2% больше, чем в 2020 году, и на 50,5% больше, чем в 2019 году. При этом электронная коммерция составила 13,2% всех розничных продаж в США в 2021 году. Безусловно, локдауны максимально сильно этому поспособствовали, но если бы не было удобных сервисов, вряд ли бы рост был таким большим.

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https://www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2022/02/18/e-commerce-sales-grew-50-to-870-billion-during-the-pandemic/?sh=3860e8a94e83

Не секрет, что для того, чтобы запустить свой магазин в интернете сейчас существует огромное количество сервисов: Shopify, Ecwid, Magento (которое уже Adobe Commerce Cloud) и так далее. И сама идея выглядит очень простой — один сервис, который решит все ваши проблемы. К сожалению, в реальности все не так просто и именно по этой причине появился headless commerce. Но обо всем по порядку.

Что такое headless commerce

Итак, в чем же главная проблема коробочных решений. В их закрытости. И да, безусловно есть open source решения, но и у них есть изъяны. Так вот, платформы хороши, пока все, что вы делаете, укладывается в логику платформы. Хотите что-то уникальное? А вот тут уже начинаются сложности — так как платформа закрыта, то вы далеко не сможете уйти и сделать что-то такое, что выделит ваш бизнес. Проблема open source — придётся полностью разобраться во внутренностях кода и, возможно, многое переписать.

Кроме того, важным аспектом является внешний вид вашего сайта. Тот же Shopify весьма серьезно ограничивает функциональность и, местами, внешний вид вашего магазина. При этом, вам все равно понадобятся разработчики, чтобы его кастомизировать. А так как это узкая направленность, то таких разработчиков и агентств сильно меньше, что при большом спросе дает им возможность завышать цены, среди прочего.

Именно для решения этой проблемы в первую очередь и появился концепт headless commerce. Его концепция максимально проста — вы можете иметь какую угодно витрину для вашего магазина (фронтенд), а вот уже вся логика будет доступна через API. Кроме того вы получаете сразу весь бэкофис/админку для работы с товарами, заказами, скидками и прочим. В чем прелесть такого подхода? Вы можете подобрать нужный инструмент для решения конкретной проблемы.

Само собой есть и минусы подобного решения. Во-первых, все эти сервисы между собой надо будет интегрировать, а это команда разработки, хостинг и все связанное с этим счастье. Во-вторых, каждый сервис это ещё одна точка отказа, поэтому очень важно грамотно все спроектировать, чтобы при падении любого из внешних сервисов ваш сайт продолжал работу. Безусловно, все компании говорят, что у них потрясающий SLA, но, как мы знаем, от этого легче не становится падают все равно все, вопрос только, как часто.

Очевидно, что с учетом вышесказанного, что данный подход имеет смысл только при двух условиях:

у компании достаточно прибыли, для содержания своей команды/постоянной работы с вендором

компания хочет предлагать что-то помимо своих товаров или иметь нестандартные модели продажи

И если первое, это для многих вопрос времени, желания и уникальности/качества товара, то вот второе все больше и больше становится стандартом. Что я имею ввиду:

Все больше ритейлеров добавляют тот или иной формат подписки: от коробки месяца до membership

В рамках отдельных индустрий появляются определенные сервисы доступные онлайн, например, для косметических сайтов стало актуально иметь сервисы анализы кожи по видео/фотографии с последующей рекомендацией продуктов

Активно появляются альтернативные методы оплаты: Buy Now Pay Later, Shopify Pay, Facebook Pay, различные 1 click checkout и так далее, поэтому задача оркестрации платежей становится все более актуальной

Плотная интеграция с social commerce, магазины на диване 2.0 (shoppable video) все больше захватывают рынок

Все вышеперечисленное требует поддержки с точки зрения бэкоффиса, что тоже добавляет новые уровни сложности

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Как становится видно, только с точки зрения пользовательского интерфейса насколько сильно усложнился современный e-commerce и именно для этого нужны хорошие инструменты.

Как же выглядит с точки зрения функционала сервис headless commerce. Посмотрим на схему:

В самом экстремальном случае каждый блок — это отдельный сервис, но, как правило многие игроки данного рынка предлагают ряд сервисов одновременно.

Обзор игроков

Если загуглить headless commerce, то поиск выдаст массу результатов. И это не удивительно, в последнее время это очень горячая тема, как минимум в Штатах/Европе. Среди прочего вы там увидите Salesforce, Shopify, Magento, WooCommece, BigCommerce и массу уже знакомых имен. Причина, по которой все эти платформы так себя называют проста — они просто выставили наружу уже существующий API и сделали вид, что так и было. Но, как и в анекдоте, есть нюанс. Их API очень сильно заточен под логику из существующего фронтенда и для того, чтобы подтянуть это под что-то еще придется постараться.

Поэтому я отношу к основным игрока headless commerce рынка только те компании, которые изначально стартовали с создания API, что дает нам следующие список:

Commerce Tools является лидером рынка, в том числе и по той причине, что именно они и придумали само понятие headless commerce. Платформа доступна с 2013 года и имеет весьма именитых клиентов: AT&T, Volkswagen Group, Ulta, Nuts. com, Tory Birch, Sephora.

Самым молодым и максимально активным с точки зрения маркетинга является компания Fabric. Она была основан в 2017 году, подняла $300 миллионов долларов и среди клиентов числятся GNC и Crate and Barrel.

Дальше идут пара enterprise гигантов. V-Tex, как компания, основана еще в 1999 году и занимались разработкой e-commerce сайтов. Так же на общей волне хайпа перевели свою платформу в сферу headless commerce, подняли огромное количество денег, в том числе и от SoftBank, и сейчас работают с такими крупными компаниями как Walmart, ABInBev, Sony, L’Oreal.

Замыкает нашу четверку еще одна компания из Германии — Spryker. Основана в 2014 году, так же активно растет и среди их известных клиентов Toyota, Mercado Mayco, Continental, Hilti.

Mach alliance

Рассказывая про headless commerce нельзя не упомянуть про MACH Alliance. MACH расшифровывается как Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless. Альянс был создан в июне 2020 года как некоммерческое сотрудничество для внедрения новой, открытой и лучшей в своем классе экосистемы корпоративных технологий. MACH Alliance, основанный commercetools, Contentstack, EPAM Systems и Valtech и насчитывающий на момент запуска 15 участников, активно растет и включает все новые компании. Цель состоит в том, чтобы помочь корпоративным организациям ориентироваться в сложном современном технологическом ландшафте.

https://machalliance.org/about

Что дальше

Итоговый сайт, созданный по принципам headless commerce может выглядеть вот так:

Безусловно, выглядит достаточно сложно, но надо помнить, что все, за что должен отвечать в таком случае ритейлер — адекватная интеграция и мониторинг, что все работает как надо. Если же говорить про стоимость данной системы, то с учетом стоимости найма и содержания своей команды разработки, она дороже в короткой перспективе, но окупается в течении полутора лет, особенно если ваши разработчики находятся в США.