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В России существует рынок, который вырос более чем на треть в прошлом году — электронная коммерция. Триумф маркетплейсов затмевается только феерическим бумом в торговом сегменте «потребитель для потребителя» (от английского consumer-to-consumer, сокращённо С2С). Это сделки через «доски объявлений» в интернете, такие как Avito, «Ярмарка мастеров», FarPost или «Юла».

Точную статистику получить непросто, но по скромным подсчётам в 2020-м году расчёты между россиянами за подержанные товары увеличились на 58%. Совокупный объём рынка перевалил за 1 триллион рублей. Вдвое меньше общей стоимости коттеджей, которые выставлены сегодня на продажу в пределах подмосковного Рублёво-Успенского шоссе. Тем не менее, это колоссальная сумма.

Более свежие данные по С2С «Форпосту» удалось получить только косвенно. Например, по объёму услуг доставки между частными лицами. Он в 2021 году, по оценке компании Boxberry, которая сотрудничает с Avito, лидером рынка, увеличилась вдвое. В апреле 2022 года, то есть уже в период возникновения проблем с импортными поставками, доставка С2С показала рост 293%.

Эталонный товар частного рынка подержанных вещей – детские коляски. Малыши быстро вырастают, поэтому покупку средства передвижения для них в магазине многие родители считают нерациональной. Через Avito в первом полугодии 2022 было продано 656 тысяч колясок, на 22 тысячи больше, чем родилось детей за это время в России. Средняя цена, по данным портала – 5115 рублей. В магазинах и маркетплейсах – 19605 рублей.

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По словам Алексея Козловского, руководителя категории Lifestyle в Авито, коляска сегодня проходит через 5-6 семей. Люди, приобретающие новую коляску или даже одежду, электронику, не говоря уже об автомобиле, учитывают будущую ликвидность вещи при перепродаже. И это не только отечественный тренд. Даже в США, с её культом потребительства, 40% покупателей проводят подобную оценку перед покупкой.

Все звёзды сошлись над рынком C2C. В его пользу — набирающая популярность концепция осознанного потребления, геополитические размежевания, сокращение реальных доходов и появление электронных технологий, упрощающих проведение сделок между частниками.

Российская торговля до сих пор не преодолела спада 2014-го года. Согласно Росстату, товарооборот в физическом выражении, без учёта фактора изменения цен, на начало 2022 года составил только 94,87% к тому уровню. Судя по всему, он уже не восстановится, и расцвет технологий вторичного рынка практически по всем потребительским товарам — это дополнительный фактор против классического формата розничной торговли B2C (Business-to-consumer). Частники в статистику товарооборота попадают только при продаже на ярмарках и офлайн-рынках.

Кроме того, продажи б/у товаров между физическими лицами наносят прямой урон бюджету. Само собой, там нет налога на добавленную стоимость. Отсутствует и налог по упрощённой системе налогообложения малого бизнеса. В лучшем случае, при проведении регулярных сделок, продавец на Avito может оформиться как самозанятый и платить государству всего 4% от поступлений по сделкам с физлицами.

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Удобный сервис отечественных торговых площадок C2C, в частности система гарантии поставки и оплаты, постепенно превращает их в аналог китайского сервиса Aliexpress, где бывшие в употреблении товары торгуются вместе с новыми. Многие российские компании облюбовали эту площадку, как покупатели. Потому что даже нераспакованный фабричный товар там можно найти дешевле, чем в маркетплейсе официального дистрибьютора. У того – рекомендованная производителем розничная цена и масса торговых издержек. На Aliexpress – минимум затрат, и как следствие минимальная наценка.

«Форпост» сравнил цену официального интернет-магазина и продавцов электронных торговых платформ на примере кроссовок Ecco Exostrike. На фирменном сайте их предлагают за 16990 рублей (на 23.08.2022). Aliexpress – ₽13790, Avito – ₽11000. Во всех случаях речь идёт о неношеной оригинальной обуви. По крайней мере, так указано в объявлениях. Качественные фото товара с различных ракурсов подтверждают это утверждение. По сути дела, электронные сервисы позволяют продавать кроссовки в розницу по оптовой цене.

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Доля продавцов, предлагающих новые товары, на Avito на начало прошлого года доросла до 12%. В 2017-м году было 8%. Сегодня каждый четвёртый частный продавец на платформах C2C считает эту деятельность основной для себя. Весьма выгодны, например, частные электронные покупки за рубежом, на том же Aliexpress. Напомним, Евразийская экономическая комиссия в марте этого года временно, до октября, увеличила лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 1 тысячи евро, до этого было 200 евро. Ограничение по весу посылки прежнее – 31 килограмм.

Распаковав такую посылку, можно смело давать объявление о продаже ввезённого товара на Avito. Покупателем вполне может быть и юридическое лицо. Оплата в этом случае оформляется через подотчётное лицо.

Взрывной рост рынка C2C неминуемо приведёт к изменению маркетинговой политики у производителей товаров. Вспомним пример с детскими колясками, которые проходят, как правило, через 5-6 рук, и результаты опроса о прицеле на перепродажу при покупке нового товара. Такая продукция должна меньше изнашиваться и не слишком устаревать морально.

Вывод прямо противоречит тенденции 20-30-летней давности, когда заводы и фабрики сознательно оставляли «ахиллесову пяту» у своих изделий. Что-то неминуемо должно было сломаться в определённый момент. А ремонт обходится дороже, чем обнова. Сегодня медленно, но верно идеология удлинения срока использования промтоваров возвращается. Времена под лозунгом «Всё на свалку!» прошли, и, пожалуй, к лучшему.