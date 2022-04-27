В ближайшие годы Россия и ее экономика будет находиться в «очень сложной ситуации». Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7 процента в 2022 году и более шести процентов в 2023-м. На поддержку экономики в условиях масштабных западных санкций, по его подсчетам, придется уже в этом году потратить более шести триллионов рублей. Он также отметил, что из-за санкций экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована.

Спад российской экономики в этом году, по предварительной оценке Минэкономразвития, достигнет почти 9 процентов.

В начале марта опрошенные Центробанком аналитики спрогнозировали инфляцию в России по итогам 2022 года на уровне 20 процентов. ВВП России, по их оценкам, снизится в текущем году на 8 процентов, рост экономики в 2023 году составит один процент.

По данным Росстата, месячная инфляция в марте составила 7,6 процента. В сравнении с мартом прошлого года цены выросли на 16,7 процента. Последний раз инфляция выше этого уровня фиксировалась в марте 2015 года и составляла 16,9 процента.

Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.

В то же время Россия – на фоне введенных против нее санкций из-за вторжения в Украину – перестала публиковать экономическую информацию о размере внешних и внутренних долгов, рыночную статистику и данные об объемах добычи и экспорта нефти, пишет The Wall Street Journal. Издание предполагает, что это делается для того, чтобы скрыть истинное состояние российской экономики.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

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В начале апреля Москва заявила о сокращении активности на севере Украины. Вскоре украинские власти сообщили, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях российских военных не осталось.

После отхода российских войск в освобожденных селах и городах фиксируются случаи массовых убийств гражданского населения. Некоторые западные лидеры прямо обвинили Россию в военных преступлениях. Российские власти продолжают отрицать причастность своих военных к убийствам, в частности, называя их «постановкой».

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».

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