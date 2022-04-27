Москва, Иркутск, 27.04.22 (ИА «Телеинформ»), — В 2022 году ВВП России сократится на 11,1%, а положительную динамику экономика продемонстрирует только в 2024 году. Украине на восстановление экономики потребуется пять лет, – сообщает РБК.





России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, считают аналитики S&P Global Market Intelligence (прогноз есть у РБК). Украине на то же понадобится пять лет, полагают они.

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году – на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.

Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, полагают они, в 2023 году – 10%, в 2024 году – 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.

В начале апреля Всемирный банк оценил последствия для экономики России и Украины примерно так же, как и аналитики S&P Global Market Intelligence: по данным банка, падение ВВП РФ в 2022 году составит 11,2%, Украины – 45%. Инфляция в этом году ускорится до 22%, считают в банке.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 12 апреля сообщал, что Минфин и Минэкономразвития сейчас формируют свой прогноз по снижению российского ВВП в этом году. «Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу будет более 10% снижение», – утверждал он.

Иркутские эксперты сошлись во мнении, что государство должно освободить людей от многих ограничений в сфере экономической деятельности, поддержать бизнес и граждан.

Председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов считает, что самое главное – создать людям комфортные условия для ведения бизнеса, тогда можно преодолеть кризис быстрее:

– Просадка будет. Мы не были готовы к такой ситуации, к импортозамещению. Мы были сырьевым придатком мира, нам было удобно. Теперь нас пытаются с этого насиженного места вытряхнуть. Правда, страдает и мировая экономика, везде будет высокая инфляция. Но чья инфраструктура лучше – тот выживет. Можно быстрее выйти из этого положения, чем за 10 лет.

Но для этого должна быть поставлена государственная задача создать людям условия для работы. Упростить с налогами и документами. Наша бюрократизация – это отголоски традиционной зарегулированности и постоянного желания имитировать деятельность, суды завалены пустыми бумагами, силовые структуры тоже. А оперативная помощь с налогами – не выход. Нужно не только снизить налоги, но и уменьшить квази-налоговую нагрузку: это уборка мусора, коммунальные платежи. Необходимо раскрепостить человека – это единственный ресурс, который может помочь. Нужно убрать шлюзы, освободить эту реку, – убеждён Ильдус Галяутдинов.

Предприниматель из Иркутска, специалист по недвижимости Олег Руденок также думает, что нужна отмена ограничений в экономике, и называет сегодняшние прогнозы экспертов умозрительными:

– Когда люди хотят себя успокоить, они начинают вести подсчеты. В данном случае всё наоборот. Учитывая, какое влияние оказывают на умы людей разные прогнозы, я бы не стал сейчас их принимать в расчёт. И реальность порой их опровергает. Сейчас многие эксперты, аналитики, рейтинговые агентства будут использовать свой авторитет для того, чтобы оказывать влияние (в том числе и негативное) на экономику России. Но Россия фактически находится вне каких-либо рейтингов и предсказуемых процессов, потому что политический вектор пока неясен для самой России. А он имеет в данный момент определяющее значение. Даже если других прогнозов нет, то такие тоже не стоит читать. Бессмысленное занятие.

Если говорить о мерах, нужна отмена ограничений в финансовой сфере внутри России, понижение ставки рефинансирования до уровня прошлого года как минимум, нужно отодвинуть сроки оплаты налогов для малого бизнеса и самозанятых, поднять МРОТ и ввести минимальный базовый доход, – подчеркнул он.

















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