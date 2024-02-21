Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 21.02.2024

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе констратировал практически полное отсутствие у крупнейших миллиардеров мира интереса к процессу движения мировой экономики к глобальному развитию и подчеркнул, что развитие «обращено вспять». Это, видимо, чувствуют люди, переставая доверять правительствам как тем, кто реализует их ожидания относительно развития экономики.

Ожидания людей, включая миллиардеров — это рост и прогресс, являющиеся целью политики. Но каков порог ожиданий относительно мировой экономики

? Этого не говорит никто.

До пандемии ВВП развитых стран рос среднегодовыми темпами около 2%, развивающиеся страны прибавляли около 6%. Сегодня это 1-1.5% и менее 2% соответственно.

В ежегодном докладе ВЭФ отмечается, что «во многих обществах сегодня отмечаются поляризация и недоверие, причем лишь 50% людей доверяют правительствам и только 41% доверяют лидерам правительства своих стран». Такая ситуация, как отмечают эксперты, способствует растущим глобальным разногласиям по вопросу экономической политики и структурных преобразований, а зачастую и вызывает их.

Ожидаемый порог развития мировой экономики определяется научно-технической революцией. Какая следующая научно-техническая революция (её характеристика, параметры, суть, содержание, цели и задачи) — неизвестно.

Если Первая Мировая война была «химической», то Вторая Мировая война получила название «физической». Я далёк от мысли, что мировой экономикой движет ВПК, хотя фраза Карла фон Клаузевица о том, что война — это продолжение экономики иными средствами, тоже имеет право на существование.

Одновременно мировая экономика меняется так стремительно, как и непрогнозируемо. Ведь расширение Вселенной происходит не в пропорциональной, а в геометрической прогрессии. Мировая экономика может меняться системно лишь только если для этого есть система, а её нет. В этой системе чересчур много исключений.

Самый яркий пример — конфликт Израиля и Хамас, который замедлил развитие Еврейского государства до 2% (против 6.5%), снизил его импорт на 42% и потребление на 27%. Посмотрите, как сразу поменялся мировой рынок углеводородов, а отсюда и весь глобальный экономический ландшафт.

По оценкам Программы развития ООН, всего за три месяца война между Израилем и сектором Газа обошлась трем странам региона в 10.3 миллиарда долларов, или 2.3% их совокупного валового внутреннего продукта. Ожидается, что еще 230 тысяч человек впадут в нищету, а поток инвестиций в регион прекратится.

Отсутствие интереса у миллиардеров — драйверов мировой экономики, к её развитию понятен. Они приходят к мысли о непознаваемости мировой экономики. Что толку, если им на помощь придут квантовые компьютеры — система не поменяется, она будет оставаться непрогнозируемой. Так зачем же биться над темой о познаваемости порога ожидания в мировой экономике?

Отсюда появляется тезис в мировом экспертном сообществе о том, что стремление мировой экономики к глобальной олигополии бессмысленно. Всё реже появляется мысль о том, что надо переосмысливать идеи Маркса и Ленина об империализме как высшей стадии развития капитализма из-за отсутствия осмысленного понимания драйверов мировой экономики.

Сегодня марксово учение о мировой экономике свелось к пропагандистским клише.

Если исходить из того, что все мировые войны происходят по материальным причинам (последние несколько войн — из-за угля и стали, затем из-за углеводородов), то вот и система. Но если она не работает, то где ответ на вопрос о пороге ожидания? Его как не было, так и нет.

Вопрос не праздный, а чуть ли не основной в мировом общецивилизационном развитии.

Я думаю, что в ближайшее время надо провести международную конференцию по мировой экономике, где будет поставлен вопрос о том, каковы пределы порога ожидания, и что на этот порог оказывает доминирующее влияние.

Вот уже год все схемы, прогнозы ведущих рейтинговых агентств по экономике обвалены. Экономика Еврозоны стагнирует и вошла в рецессию, китайская экономика бумит замедляющимися темпами, а вот американская экономика в конце последнего квартала 2023 года вдруг выросла, и всё начало 2024 года набирает и объёмы, и темпы развития.

Военный бюджет США на 2024 год заложен в размере 1 триллиона долларов, кратно больше, чем у Китая и России вместе взятых. Расходы на оборону помогли в 2023 году, однако, ведущие американские аналитики ожидают в 2024 году роста ВВП страны всего на 1.5%.

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