Киви банк лишен лицензии, согласован очередной пакет санкций ЕС против России, суд постановил истребовать активы «Рольфа» в пользу государства

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Краткая сводка событий, произошедших за день:

— Киви банк лишился лицензии. ЦБ РФ объяснил решение тем, что банк был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, переводы в пользу криптообменников и нелегальных онлайн-казино, а также открывал QIWI-кошельки без ведома людей. Банк приостановил пополнение кошельков и переводы с них, в среду офисы были закрыты. По предварительной оценке ЦБ РФ, средств Киви банка должно хватить для возврата денег с кошельков. По итогам торгов на Московской бирже расписки Qiwi обвалились на 36% (до 308 рублей — уровня августа 2022 года).

— Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ, его утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

— Суд Санкт-Петербурга постановил истребовать активы автодилера «Рольф» в пользу РФ. Таким образом был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ. Активы изымаются как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

— Госдума денонсировала соглашение между СССР и Великобританией о вылове рыбы, которое было подписано в Москве 25 мая 1956 года.

— Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ биржи 27 ноября в связи с подложным заявлением о ее банкротстве.

— ФСБ заявила о причастности британской организации British Council к разведдеятельности, в частности, о использовании беженцев «для получения разведывательной информации военно-политического характера».

— Совет Федерации одобрил закон о возможности самозапрета на выдачу кредитов, которая появится с 1 марта 2025 года.

— Рекорд высоты снежного покрова в Москве был побит 20 февраля: теперь он на уровне 64 сантиметров. Ранее рекордная высота в 61 сантиметр наблюдалась в 1902 году.

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