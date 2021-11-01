01 ноября 2021, понедельник, 05:45

10761

2021-11-01T05:45:00+02:00

Экономика

2021-11-01T05:45:01+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Эксперты дали прогноз курса доллара в 2022 году. Когда стоит скупать валюту

Украинская нацвалюта гривна продолжает укрепляться вопреки экспертным прогнозам и сезонным факторам. На этой неделе курс покупки наличного доллара в украинских банках упал до 26,1 гривны. Нацбанк объясняет, что гривна к доллару растет из-за больших поступлений валюты в Украину, пишет Корреспондент.net.

Почему укрепляется гривна

Курс гривны к доллару продолжает укрепляться из-за больших поступлений валюты в Украину, заявил замглавы Национального банка Юрий Гелетий 21 октября.

«Безусловно, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Собственно, она является главным драйвером доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года», — сказал банкир.

Цены на украинский экспорт растут из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах, рассказал Гелетий

Также он отметил, что на исторических максимумах находятся показатели экспорта металлургической продукции. Кроме того, значительно выросло поступление валюты в этом году от экспорта IT-услуг — на 32 процента до 4,3 миллиарда долларов за восемь месяцев.

Рост гривны обусловлен рекордными урожаями в 2021 году и беспрецедентной выручкой экспортеров, говорят эксперты.

«Несвойственное для гривны укрепление в сентябре и октябре связано с активной продажей валюты экспортерами и высоким уровнем мировых цен на их продукцию, а также с полученными деньгами от МВФ и ЕС на сумму более 3,3 миллиарда долларов», — цитирует Page управляющего партнера компании Атлант Финанс Юрия Нетесаного.

Укреплению гривны способствует продажа аграриями валюты для завершения сезона и подготовки почвы к сезону 2022 года. Также государственные компании распродают валюту для выполнения своих обязательств, отмечает эксперт.

Дополнительное финансирование и повышение процентных ставок по облигациям внутреннего государственного займа также может положительно отразиться на курсе гривны благодаря возвращению иностранных инвесторов, которым для покупки ценных бумаг понадобится украинская валюта.

При этом Нетесаный отмечает, что ослабить гривну может возросший спрос на валюту со стороны импортеров энергоресурсов из-за роста цен на мировых рынках.

Президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак говорит, что на этой неделе гривна окрепла также после оптимистических выводов рабочей группы Международного валютного фонда, которая почти месяц анализировала ситуацию с экономикой и реформами в Украине.

По его словам, Украина с большой вероятностью:

получит очередной транш 700 миллионов долларов

продлит соглашение с МВФ еще на полгода, то есть будем иметь возможность получить еще дешевые средства

Приток иностранной валюты в Украину только усиливается, отмечает Козак на своей странице в Facebook. Ситуация сейчас очень похожа на 2019 год, когда падение доллара остановилось у отметки 23,5 гривны.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский, в свою очередь, ожидает в конце месяца падения гривны до 27-27,5 за доллар.

«Фундаментальных причин для укрепления гривны сейчас нет. В мире начался энергетический кризис. Украинская промышленность не выдержит высоких цен на энергоресурсы. Сокращение производства и рост объема импорта (за счет высоких цен на энергоносители) приведут к увеличению дефицита торгового баланса Украины и повышению спроса на валюту», — считает он.

Директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин предупреждает о тенденции повышения стоимости доллара по отношению к большинству основных глобальных валют.

По словам эксперта, специализированный индекс USDX, который отслеживает курс доллара США к шести другим валютам (евро, фунт, крона, иена, франк и канадский доллар), последние несколько недель идет вверх, что может повлиять на курсовые тенденции в Украине.

Впрочем, резких колебаний валютного курса не стоит ждать в октябре-ноябре. Скорее всего, курс будет дрейфовать в коридоре 26,5-27,5 гривны за доллар с плавной девальвацией до 27,8-28,5 в середине зимы.

Какой курс доллара будет в 2022 году

Украинский бизнес ожидает, что в 2022 году курс составит 28,5 гривны за доллар. Это следует из результатов опроса, который Нацбанк провел в третьем квартале 2021 года.

«Продолжается улучшение оценок бизнеса по объемам производства товаров и услуг в Украине, текущего состояния и прогнозов развития собственных предприятий. В следующие 12 месяцев респонденты прогнозируют укрепление курса национальной валюты, несмотря на усиление инфляционных ожиданий”, — говорится в сообщении Центробанка Украины.

Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через год, составляет 28,5 гривны за доллар, что на 21 копейку меньше, чем бизнес прогнозировал кварталом ранее.

Доля предприятий, которые считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 26-28 гривны за доллар выросла с 25 процентов до 34,4 процента.

Также бизнес прогнозирует дальнейшее увеличение объемов реализации своей продукции как в Украине, так и в других странах. Оптимистические настроения преобладают во всех секторах экономики.

Напомним, правительство заложило в госбюджет на 2022 год среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,6-28,7 гривны. При составлении бюджета на 2021 год правительство учитывало курс гривны к доллару 29,1. Предприятия в свои бизнес-планы закладывали курс 28 гривен за доллар.

Международный валютный фонд считает, что в 2022 году курс должен составлять 27,41 гривны за доллар. Об этом говорится в обзоре World Economic Outlook от МВФ, опубликованном на прошлой неделе.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 29 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 28 октября на 2,84 коп. до 26,4716 UAH/USD, курс покупки – на 3,64 коп. до 26,2613 UAH/USD.

Подпишитесь на авторский Telegram-канал «Українські Новини»

Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине





Источник