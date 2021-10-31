В Харькове кандидаты на должность мэра Игорь Терехов и Михаил Добкин проголосовали на внеочередных выборах

В Харькове выбирают мэра

В Харькове идет голосование на внеочередных выборах мэра, участие в котором приняли и кандидаты на должность – действующий секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-председатель ОГА Михаил Добкин.

Видео с участка Терехов опубликовал в своем Telegram, передает Depo.Харьков.

Фото голосования Добкина опубликовала МГ «Объектив». Также фото с экс-нардепом опубликовал одиозный депутат городского совета от ОПЗЖ Андрей Лесик. Он добавил, что уже принял участие в голосовании.

Кроме того, проголосовал и нардеп Александр Фельдман.

Справка Depo.Харьков. 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы мэра. Выборы назначены в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса.

На должность мэра города претендуют 10 кандидатов. Кандидатами на должность Харьковского городского головы зарегистрированы самовыдвиженцы Константин Немичев, Дмитрий Маринин, Михаил Добкин, Алина Мустафаева, Денис Ярославский, Сергей Ряполов, Виктор Величков, представитель «Партии Шария» Владимир Плетнев, представитель «Блока Кернеса» Игорь Терехов, представитель «Европейской солидарности» Александр Скорик.

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