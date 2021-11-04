Коммерческий директор направления электронной коммерции «Почты России» Леонид Зондберг назвал как важные направления фрагментацию брендов с развитием малого предпринимательства, роботизацию и беспилотные технологии, персонификацию, развлекательный шопинг, гибридизацию онлайна и офлайна, устойчивое развитие и экологичность, а также мягкое госрегулирование, новые финансовые сервисы маркетплейсов и электронную коммерцию в метавселенной.

По его прогнозам, за ближайшие три-четыре года объёмы электронной торговли в России вырастут более чем втрое, и это потребует готовности от участников.

Фрагментация брендов и развитие малого предпринимательства как ключевая точка роста означает, что количество брендов увеличится, и они начнут работать напрямую с клиентами. Небольшие нишевые компании будут продавать товары только онлайн, конкурируя с глобальными игроками. Зачастую нишевые бренды будут запускать и уже запускают не крупные монополисты, а простые люди.

Роботизация и развитие беспилотных технологий компенсируют нехватку рабочей силы и снизят стоимость доставки, а также расширят её географию, увеличив число клиентов. Технологическая революция также создаст нишу для новых компаний по разработке технологических решений.

Персонификация — это стремление предложить клиентам именно тот товар и сервис, который им нужен. Это возможно благодаря цифровому следу с информацией об интересах. Большие данные уже сейчас помогают анализировать такие сведения и точнее нацеливать предложения. А также анализ предпочтений покупателей поможет поставщикам оптимизировать предложения и производство, чтобы меньше продукции оказывалось на свалке.

Развлекательный шопинг или эмоциональные покупки — мощный драйвер развития электронной коммерции, которая мимикрирует под развлечение. Уже сейчас потребители в мире тратят 150 млрд долларов в год на виртуальные товары в играх и так далее. А также в ближайшие 5−6 лет вероятен переход онлайн-витрин в формат AR/VR.

Гибрид онлайна и офлайна, как показала пандемия коронавируса, актуален, поскольку люди всё же нуждаются в живом общении. Но чтобы конкурировать с растущими онлайн-игроками, офлайн-ритейлерам придётся больше задумываться о сервисе и качестве.

Устойчивое развитие и экологичность — почти на пороге, так как государство уже разрабатывает законы для стимуляции экологических инициатив. А крупнейшие участники рынка e-commerce переходят на экологичные виды транспорта уже сейчас. А ещё интернет-магазинам предстоит уменьшить количество неперерабатываемого пластика.

Мягкое госрегулирование означает, по мнению Леонида Зондберга, что власти должны не регулировать отрасль, а мониторить: важно не допустить избыточного доминирования больших площадок и агрегаторов.

Новыми финансовыми сервисами онлайн-маркетплейсов, в первую очередь, могут быть рассрочки, которые обычно предлагают офлайн-магазины. Её аналог в онлайне — BNPL-сервисы. Чтобы малому бизнесу было выгоднее работать с крупными маркетплейсами, они, например, помогают своим поставщикам получать кредиты, также снижая риски для банков.

Электронная коммерция в метавселенной — наиболее отдалённое будущее, так как для необходимой IT-инфраструктуры нужно ещё 10−20 лет. Как считает футуролог Даг Стивенс, метавселенная — это коллективная виртуальная среда, где происходит сближение онлайна и офлайна. Однако уже сейчас появляются NFT-токены, цифровые художники, виратульная одежда для фотосессий и так далее. А пока компании тестируют своё присутствие в виртуальных пространствах и смотрят на реакцию потребителей.

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