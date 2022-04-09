Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать.

В правительстве рассказали, благодаря чему покрывается дефицит бюджета / фото ua.depositphotos.com

Сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес

начинал работать, — оставило только уплату 2% от оборота.

«Это интересное предложение для бизнеса

. И он очень положительно отозвался. Зарегистрировано уже более 150 тысяч бизнесов, которые захотели перейти на эту систему. Бюджет сократится. Но мы четко определили приоритеты: мы тратим на защиту, на социальные и гуманитарные сферы», — отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.

«Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые также платят определенные деньги нашим гражданам, и с ними мы сейчас также активно наращиваем работу. Эти блоки дают возможность покрывать дефицит бюджета», — сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Но во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета.

При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращение отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики — как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.

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