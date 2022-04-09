Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать.
В правительстве рассказали, благодаря чему покрывается дефицит бюджета / фото ua.depositphotos.com
Сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес
«Это интересное предложение для бизнеса
По его словам, сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.
«Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые также платят определенные деньги нашим гражданам, и с ними мы сейчас также активно наращиваем работу. Эти блоки дают возможность покрывать дефицит бюджета», — сказал глава правительства.
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Как сообщал УНИАН, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. Но во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета.
При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращение отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики — как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса.