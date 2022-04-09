Roberto Pfeil / dpa / picture alliance

Власти Франкфурта-на-Майне запретили проведение в городе пророссийского автопробега. Планировавшаяся на 10 апреля акция в защиту РФ, в которой предполагалось участие 700 автомобилей не состоится. При этом городские власти разрешили проведение демонстрации численностью до 2 тысяч человек, обязав организаторов соблюдать ряд жестких условий.

В частности, запрещена демонстрация ряда символов поддержки российской агрессии в отношении Украины — букв Z и V, а также георгиевской ленты, указывается в заявлении. Кроме того, под запретом любые оскорбительные высказывания в адрес Украины и украинцев, очернение украинского государства, ее народа и жертв российского военного вторжения. Организаторов и участников также обязали отказаться от «одобрения российской агрессии в виде слов и изображений» во время шествия и запретили скандирование лозунгов, «поддерживающих действия России и тем самым призывающих к общественной розни и ненависти».

Причиной этих ограничений являются опасения, что на акции могут быть приуменьшены страдания людей в Украине, а также поддерживаться действия российских властей.

В управлении полиции сообщили, что будут внимательно следить за шествием и примут необходимые меры в случае нарушений.

Кроме того, в городе планируется контрдемонстрация. Активисты призвали «не оставлять Франкфурт разжигателям войны» и «совместно, мирно и со всей ясностью продемонстрировать» настроения жителей города.

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добавлена сегодня, 9 апреля, 15:00