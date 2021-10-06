Что ждет в 2022-м курс гривны, рост цен, ситуация в агро и промышленности

По просьбе Фокуса эксперты прокомментировали проект госбюджета на 2022 год и попытались определить точки роста экономики Украины.

Кабмин презентовал проект госбюджета на 2022 год. В целом документ выглядит более благополучным по сравнению с антикризисным бюджетом 2021-го. Доходы и расходы увеличили на 14,5% и 7,2% соответственно (см. инфо­графику). Снизились объемы выплат по госдолгу и новых заимствованиях.

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Бюджет на 2022 год составлен с меньшим, чем в предыдущие два года, дефицитом — 3,5% ВВП. По словам Евгении Ахтырко, аналитика инвесткомпании Concorde Capital, это соответствует рекомендациям МВФ и означает, что правительство пытается сверстать реалистичный бюджет, который вызовет как можно меньше замечаний со стороны МВФ в переговорном процессе о выделении кредитных средств.

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Обращает на себя внимание акцент на внутренние заимствования. Минфин намерен в следующем году выпустить ОВГЗ на сумму почти 420 млрд грн, тогда как на внешнем рынке планируется привлечь эквивалент 151 млрд грн, то есть $5,27 млрд (если учесть среднегодовой курс госбюджета-2022 — 28,6 USDUAH.).

Вероятно, Кабмин делает ставку на интерес к украинским бумагам со стороны нерезидентов.

По оценке Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, проект бюджета на 2022 год составлен по тому же принципу, как и ранее, в расчете на то, что экономика позволит увеличить номинальный ВВП и собрать больше налогов для доходной части бюджета.

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«Проект бюджета построен на макропрогнозе, который Минэкономики составляло в мае. В целом он был объективным, но последние факторы влияния со стороны мировой экономики — изменение цен на руду и природный газ, а также высокое инфляционное давление — могут изменить развитие ситуации», — комментирует Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии. Поэтому не исключено, что главную финансовую смету страны впереди ожидают неоднократные коррективы.

Уверенная гривна: прогноз курса валют на 2022

При составлении бюджета на 2021 год правительство учитывало курс гривны к доллару 29,1 USDUAH. Предприятия в свои бизнес-планы закладывали курс 28 USDUAH, о чем свидетельствует прошлогодний опрос Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) «Прогнозы бизнеса». Однако подобные ожидания не оправдались. Нацвалюта в 2021 году порадовала украинцев заметным укреплением. Если январский максимум официального курса НБУ составил 28,27 USDUAH, то сентябрьский минимум — 26,64 USDUAH.

«На курс будут влиять два сильных разнонаправленных фактора: экспорт рекордного урожая зерновых и резкий рост цен на газ»

Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС

При составлении бюджета на 2022 год правительство ориентировалось на курс гривны 28,6 USDUAH. Бизнес же, по данным опроса ЕБА за 2021 год, пока перестраховы­вается, ожидая девальвацию до 29 USDUAH.

Валюта этой осенью укрепляется, что отчасти можно объяснить относительно благоприятным для гривны информационным фоном. По мнению Евгении Ахтырко, с начала 2021 года было мало событий, которые могли бы привести к увеличению психологического девальвационного давления. В прошлом году такими факторами были смена руководителя Нацбанка, которая получила международный резонанс, паника из-за эпидемии коронавируса и введения локдаунов, общий кризис и падение во многих отраслях экономики.

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Глеб Вышлинский объясняет нынешний позитивный для гривны тренд благоприятными для Украины условиями внешней торговли. Ведь высокие цены на железную руду, металлы и зерновые положительно повлияли на торговый баланс. Во-вторых, Нацбанк перешел к более жесткой монетарной политике. То есть, по словам Вышлинского, повышение учетной ставки НБУ до 8,5%, отказ от кризисных инструментов поддержки ликвидности и уменьшение выкупа валюты с рынка увеличили спрос на гривну.

«На курс будут влиять два сильных разнонаправленных фактора: экспорт рекордного урожая зерновых и резкий рост цен на газ, — прогнозирует развитие ситуации Вышлинский. — Если экспорт и продажа экспортной выручки будут относительно равномерными, то потребности «Нафтогаза» в ­валюте для закупки газа предсказать трудно. Поэтому можно ожидать стабильный курс гривны с обычным ослаблением в конце декабря и возможными колебаниями из-за краткосрочных изменений спроса и предложения».

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Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU, напоминает, что нерезиденты, которые покупали украинских ОВГЗ, спровоцировали резкое укрепление гривны в июне. Во второй половине лета ключевое влияние на курс перешло к экспортерам-аграриям.

«Экспорт аграрной продукции может замедляться и не в полной мере компенсировать потребность импортеров в валюте, особенно с учетом высоких цен на товары энергетического импорта. Поэтому гривна будет ослабевать и достигнет 27,5 USDUAH», — заключает Котович.

В свою очередь, Дмитрий Чурин предупреждает о тенденции повышения стоимости доллара по отношению к большинству основных глобальных валют. По словам эксперта, специализированный индекс USDX, который отслеживает курс доллара США к шести другим валютам (евро, фунт, крона, иена, франк и канадский доллар), последние несколько недель идет вверх, что может повлиять на курсовые тенденции в Украине.

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Впрочем, резких колебаний валютного курса не стоит ждать в октябре — ноябре. Скорее всего, гривна будет дрейфовать в коридоре 26,5–27,5 USDUAH с плавной девальвацией до 27,8–28,5 USDUAH в середине зимы.

Ценам — рост?

Если курс гривны в последнее время радует украинцев, получающих доходы в нацвалюте, то подорожание товаров и услуг вызывает беспокойство. В июле — августе 2021 года инфляция достигла 10,2% (в годовом измерении) и, по прогнозам НБУ, в ближайшие месяцы останется в диапазоне 10–11%.

«С конца прошлого года практически не прекращается подорожание продовольственных товаров — их годовая инфляция превышает 12%, а поступления нового урожая пока не оказали ожидаемого влияния, поскольку цены на зерновые не спешат корректироваться вниз. Например, цены на пшеницу только недавно начали опускаться с многолетних максимумов», — говорит Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики.

В ближайшие месяцы можно ожидать стабильный курс гривны с обычным ослаблением в конце декабря и возможными колебаниями из-за кратко­срочных изменений спроса и предложения.

В числе факторов, подстегивающих инфляцию, Глеб Вышлинский, называет слабый урожай в Украине в 2020 году и повышение курса евро к доллару в первой половине 2021-го.

«Более жесткая денежная политика НБУ и хороший урожай в этом году поспособствуют стабилизации цен, но давление мировой инфляции и назревающая потребность повысить тарифы на электроэнергию, отопление и газ в Украине будут оказывать противоположное влияние», — отмечает Вышлинский. Впрочем, энергетический фактор, по всей видимости, проявится уже в 2022 году. По словам Игоря Дейсана, фиксация цен на газ для населения годовыми контрактами позволит уберечь индекс потребительских цен от существенного роста, который был бы неизбежен в случае привязки цен на газ к показателям газового рынка.





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Фото: НБУ

Среди факторов ускорения инфляции Евгения Ахтырко называет высокие темпы роста зарплат и, соответственно, оживление потребления. То есть рост доходов неизбежно толкает цены вверх. По данным Госстата, средняя по стране зарплата за январь — июль выросла на 16%, до 14 345 грн, в столице этот показатель достиг 20 956 грн (+19,5%). Согласно исследованию ЕБА, в следующем году 55% компаний увеличат зарплаты персоналу на 5–10%. Около 30% бизнеса готовят повышение на 10–20%.

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Говоря об ужесточении монетарной политики НБУ, эксперты имеют в виду постепенное повышение учетной ставки на 2,5 процентных пункта с начала года, до 8,5%. Последнее повышение на 0,5 п. п. НБУ утвердил 10 сентября. В Нацбанке рассчитывают, что такие меры выведут инфляцию на траекторию устойчивого замедления. В результате в 2022 году показатель достигнет целевых 5%.

«Повышение ставки увеличивает спрос на гривну и делает ее сильнее по отношению к инвалютам, что сдерживает инфляцию за счет стабилизации цен импортных товаров», — поясняет принцип действия механизма Глеб Вышлинский.

Стабилизации цен также будет способствовать рекордный урожай 2021 года, в связи с чем ожидается удешевление кормов для животноводческих хозяйств. Это теоретически должно повлечь снижение стоимости мяса, молока и яиц, а удешевление сырья для предприятий пищевой отрасли может замедлить инфляцию готовой пищевой продукции.

Точки роста: аграрный сектор и промышленное производство

За январь — июль 2021 года украинский экспорт вырос на 33,4% по сравнению с 2020-м, тогда как импорт за этот период увеличился на 28,6%. По данным Госстата, за семь месяцев экспорт товаров составил $35,5 млрд, импорт — $37,2 млрд.

«Экспортная выручка в этом году была наибольшей с 2014 года, благодаря чрезвычайно благоприятной мировой конъюнктуре на основные позиции украинского экспорта. Импорт также восстанавливается, но ажиотажного спроса на импортные потребительские и инвестиционные товары не наблюдается», — комментирует Евгения Ахтырко. Впрочем, до конца года ожидают замедление динамики экспорта на фоне стабилизации мировых цен.





Сравнение госбюджета Украины 2021 и 2022

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Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Благодаря рекордному урожаю зерновых до конца года проявится экспортный потенциал аграрного сектора.

«Здесь важно не повторить проблемы прошлого года, когда отечественные зернотрейдеры, соблазненные выгодами от экспорта (в частности в Китай), реализовали за границу высокие объемы зерна. Это привело к удорожанию кормовой базы для отечественных фермерских хозяйств. Как следствие, в конце года ускорилось падение поголовья животных в Украине, уменьшилось производство яиц, молока и мяса», — предупреждает Игорь Дейсан.

Если бы не удачная ценовая конъюнктура, показатели экспорта были бы скромнее. Дейсан обращает внимание, что в натуральном (количественном) выражении во II квартале 2021 года объемы экспорта в годовом исчислении снизились на 6%, а по сравнению с соответствующим кварталом докризисного 2019-го — почти на 15%.

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В промышленном производстве Украина не преуспела — промышленность в январе — июле 2021 года прибавила лишь 1,8%. За семь месяцев 2020 года промпроизводство обвалилось на 7,7%. Так что к докризисным объемам промышленность в нынешнем году еще не приблизилась.

«Объемы украинского промышленного производства росли значительно медленнее, чем прогнозировалось, — выражает сожаление Дмитрий Чурин. — Среди наиболее проблемных секторов — добыча угля, химическое производство и машиностроение. Относительно хорошее восстановление после прошлогоднего кризиса демонстрируют добыча железной руды, металлургическое производство и фармацевтика».

То, что промпроизводство сейчас остается ниже допандемийного уровня, Евгения Ахтырко объясняет структурной слабостью и низкой устойчивостью к шокам украинской промышленности, которая страдает из-за последствий коронакризиса — закрытия ряда предприятий и разрыва экономических связей. По итогам 2021-го собеседница Фокуса прогнозирует слабый рост до 2%, что так и не перекроет прошлогоднего спада.

Показатели строительной отрасли за январь — июль 2021 года соответствуют прошлогодним. По данным Госстата, за январь — июль индекс строительной продукции составил 100%. Но при этом индекс по строительству жилья вырос на 19,9% по сравнению с 2020 годом, а в целом индекс по строительству зданий вырос на 5,2%.





Благодаря рекордному урожаю зерновых до конца года проявится экспортный потенциал аграрного сектора

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Фото: Getty Images

«Увеличение строительства за счет государственных средств произвело ощутимый эффект на экономику в 2020 году, — комментирует Евгения Ахтырко. — В кризисный год рост в строительной отрасли в значительной мере уменьшил общеэкономические потери. В этом году проект «Большая стройка» уже не окажет существенного влияния на экономику и рост вряд ли будет значительным».

Это подтверждают данные Госстата: за январь — июль индекс по строительству инженерных сооружений показал падение на 4,3%.

По словам Игоря Дейсана, из-за значительного повышения себестоимости производства (на фоне подорожания нефтепродуктов, карьерной продукции, повышения оплаты труда и т. д.) объемы отремонтированных дорог пока отстают от рекордно высоких показателей прошлого года.





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