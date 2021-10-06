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          Сборная Украины по футболу U19 победила Мальту в отборе Евро-2022

          Футболисты юношеской сборной Украины U19 обыграли команду Мальты (4:2) в матче квалификационного турнира Евро-2022 (группа 5), стартовавшего в Польше.

          Мячи на стадионе Центра спорта и отдыха в Плевиска забили: Михаил Хромей (13-я минута, с пенальти), Егор Ярмолюк (36) и Денис Шостак (55, 65) — в составе украинцев; Натан Кросс (7) и Бруклин Борг (58) — у соперников, передает Укринформ.

          9 октября подопечные Владимира Езерского сыграют против Финляндии, а 12 октября — против Польши.

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          Согласно регламенту, обладатели двух первых мест в квартетах и ​​лучшая сборная среди тех, которые займут третьи места, присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации. Там будут выступать 28 сборных, разбитых на семь групп. Победители составят компанию хозяйке финальной стадии — Словакии.

          На фото: Владимир Езерский/uaf.ua.

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