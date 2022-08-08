Чешское Министерство обороны в ближайшие дни начнет переговоры с правительством Израиля о покупке трех боевых беспилотников. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на официальных лиц Минобороны республики.

Сумма сделки может составить 1,5 млрд чешских крон (около 60 млн евро). Дроны имеют размах крыльев около 15 метров и могут нести различные виды вооружения, включая ракеты и бомбы. В чешской армии рассчитывает получить первую машину уже в следующем году. По имеющейся информации, поставка всех машин и обучение личного состава должны быть завершены до 2026 года.

Напомним, Чехия является активным членом НАТО. Прага выступает за усиление альянса в Европе, в том числе для противодействия России.