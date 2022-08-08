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Мировая экономика потеряет $1T из-за войны в Украине. Ukraine Business NewsМировая экономика в этом году потеряет триллион долларов из-за вторжения рф – The Economist Слово и делоМировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину – The Economist Економічна правдаТемпы роста мировой экономики в 2022 году замедлятся до 2,8% … GMK CenterМировая экономика потеряет $1 триллион в год из-за войны россии в Украине УкринформПосмотреть в приложении «Google Новости»
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