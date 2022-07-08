В 2015 году Ахмед Дибес (Ahmed Deabes) прошел отбор в египетском фонде MEK и получил стипендию для обучения в Пекинском колледже информационных технологий (BITC, Beijing Information Technology College), став студентом по обмену на гособеспечении Египта. В сентябре того же года он прибыл в Пекин, чтобы начать свое обучение в BITC.

Во время учебы в BITC Ахмед усердно учился и добился отличных результатов. Всего один год ему потребовался, чтобы получить сертификат 4-го уровня теста на владение китайским языком (HSK4). На второй год, после поступления на профессиональное обучение, он усердно изучал компьютерные коммуникационные технологии и, вместе с тем, накапливал профессиональные знания и технические навыки в области коммуникаций. В то же время он продолжал изучать китайский язык и китайскую культуру, а накануне окончания учебы получил новый сертификат HSK 6-го уровня. В 2019 году молодой человек сразу же поступил в университет, который сотрудничает с BITC, и получил степень бакалавра.

После окончания университета Ахмед Дибес прошел практику в компании Huawei в Египте. Благодаря своим выдающимся результатам во всех аспектах работы, позже он присоединился к компании Huawei Middle East в Дубае и занимал должность менеджера по цифровым каналам отдела Ближнего Востока. В 2021 году талантливый специалист был удостоен звания «Восходящая звезда» компании Huawei.

Фото 1: иностранный студент Ахмед и его почетный диплом

В одном из интервью директор отдела кадров компании Huawei в Египте сказал, что Ахмед получил одобрение на вхождение в штат сотрудников компании уже после трехмесячной практики, таким образом, молодой человек стал стажером, который прошел практику в кратчайшие сроки. Он высоко оценил свободное владение китайские языком и его образцовость, а также превосходные профессиональные навыки иностранных студентов, обучающихся в Пекинском колледже информационных технологий, и одновременно с этим пригласил выпускников из этого университета на работу в компанию Huawei!

Такая высокая оценка иностранных студентов из Пекинского колледжа информационных технологий неразрывно связана с высококачественным стандартом образования, установленным в университете.

Во-первых, отличная команда преподавателей является надежной гарантией того, что иностранные студенты всесторонне и на высоком уровне овладеют китайским языком.

В Пекинском колледже информационных технологий работает команда преподавателей высокого уровня. Они накопили богатый опыт преподавания и имеют высокую профессиональную квалификацию, кроме того, они разработали совершенную форму обучения иностранных студентов китайскому языку и, таким образом, сформировали целостную систему учебных программ.

После одного года изучения китайского языка иностранные студенты из BITC имеют 96 % вероятности сдачи экзамена HSK4. После окончания этого университета уровень сдачи HSK5 достигает 100%, кроме того, большинство выпускников успешно сдают экзамен HSK6, что закладывает прочную языковую основу для продолжения их обучения и трудоустройства.

Фото 2: На уроке китайского языка.

Во-вторых, концепция первоклассной организации обучения является важной причиной высокого профессионализма иностранных студентов.

BITC, ориентируясь на иностранных студентов, специализируется на коммуникационных технологиях и электронике.

В BITC для иностранных студентов открыты такие специальные курсы, как коммуникационные технологии, технологии электронной информационной инженерии, технологии по интеграции мехатроники, технологии автомобилей на новых источниках энергии, программные технологии, технологии больших данных, электронная коммерция и другие.

Сотрудничество между вузами и предприятиями является характерной чертой BITC. Колледж придерживается пути развития, объединяющего производство, обучение и исследования, а также полагается на промышленность для достижения интеграции производства и образования. Современные учебные центры, учебное оборудование, синхронизированное с промышленным развитием, а также программы обучения высококвалифицированных кадров и учебные планы, интегрированные в корпоративную культуру, корпоративные стандарты и корпоративные рабочие процессы, позволяют студентам овладевать профессиональными знаниями, технологиями и навыками на практике.

В процессе дипломного проектирования иностранные студенты самостоятельно анализируют требования к проекту, продумывают план проектирования и завершают производство продукта. Выпускная работа, написанная на этой основе, получает высокое одобрение от партнерских учебных заведений на поступление в спец-бакалавриат после окончания высшего профессионального образования.

Фото 3: профессиональный учебный класс для иностранных студентов.

В-третьих, процесс обучения, насыщенный культурными мероприятиями, является эффективным способом повышения самосовершенствования среди иностранных студентов.

В свободное время иностранные студенты посещают занятия по традиционной китайской культуре, такие как каллиграфия, китайская традиционная опера и боевые искусства, участвуют в культурных и спортивных соревнованиях, а также проводят семинары и совместные коммуникационные мероприятия. Это позволяет им в процессе изучения китайской культуры постоянно совершенствовать свои личные качества и навыки самоуправления.

Фото 4: культурные мероприятия

В-четвертых, логически завершенный замкнутый цикл и четкий план для иностранных студентов по поступлению в университет более высокой ступени и трудоустройству.

BITC проложил путь для иностранных студентов к поступлению в известные университеты Пекина. После окончания этого университета иностранные студенты могут напрямую поступить в партнерские учебные заведения, продолжить обучение в течение 1-2 лет и получить степень бакалавра.

Фото 5: иностранные студенты BITC принимают участие в Международном фестивале культуры Пекинского университета транспорта.

Пользуясь преимуществами организации обучения при сотрудничестве учебного заведения и предприятий, BITC привлекает множество всемирно известных компаний. С одной стороны, BITC фокусируется на пестовании высококлассных технических кадров, которые «могут говорить по-китайски, понимают технологии, хорошо работают и знают культуру», что отвечает потребностям локализованной занятости предприятий. С другой стороны, предприятия представляют ряд услуг по трудоустройству, поддержке и помощи выпускникам партнерских учебных заведений, реализуя глобальную высокопрофессиональную занятость иностранных студентов BITC.

На сегодняшний день BITC обучил более 3 000 иностранных студентов из 93 стран. После окончания BITC некоторые из его выпускников продолжили учебу в разных китайских и зарубежных университетах, а некоторые вернулись на родину, чтобы работать в местных китайских компаниях или других известных международных компаниях. Они применяют свои знания, технологии и навыки, полученные в BITC , в реальной работе и вносят свой вклад в развитие местного общества.

Фото 6: совместное фото с выпускной церемонии 2018 года

Как заметил Ахмед: «Мой опыт учебы в BITC помог мне постучаться в дверь компании Huawei для трудоустройства. После учебы в Китае, а затем работы в Huawei, всего за эти несколько лет я получил ценнейшие знания, накопил богатый опыт, энергию, завершил свою самотрансформацию и продолжил расти на пути стремления за мечтой. В будущем я планирую продолжать упорно трудиться, чтобы достичь еще более высокой ценностей человеческой жизни.

Вэб-сайт: https://admission.bitc.edu.cn/

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