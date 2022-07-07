Кабинет министров принял решение о заморозке любого повышения тарифов, находящихся в сфере ответственности правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Имеем сегодня ряд важных решений. Один из них — о заморозке любого повышения тарифов, находящихся в сфере ответственности правительства. Это, в частности, касается и тарифов на электроэнергию. Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается», — отметил Шмыгаль.

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По словам премьера, для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойного снабжения Кабмин утвердил постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Европейский Союз.

«Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными», — заявил он.

Напомним

Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов.

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