Японский автомобильный рынок за последнее десятилетие не показал впечатляющих результатов. После значительного роста в 2012 году (+26%) продажи оставались в диапазоне 5 — 5,5 млн штук до 2019 года. Пик продаж был достигнут в 2014 году.

В связи с глобальной пандемией в 2020 году вся мировая экономика резко замедлилась. Японский авторынок не стал исключением, упав на 12,5% и доведя продажи до среднего уровня в 4 млн машин. Хотя японский авторынок действительно упал по сравнению с другими, он относительно хорошо сохранил свои позиции.

За последние годы местный рынок так и не оправился от падения 2020 года. При этом, несмотря на негативные перспективы на текущий год, авторынок Японии по-прежнему является одним из крупнейших в мире.

В ноябре 2022 года был отмечен рыночный рост, который длится уже три месяца подряд. Так, продажи в конце осени составили 191 800 автомобилей (+1,9%). Тем не менее, годовой тренд является негативным: с начала года объем рынка сократился на 7,6% до 2,04 млн единиц. При этом прогноз на 2022 год остается самым низким за десятилетие.

Что касается рейтинга марок, то на японском авторынке лидирует Toyota (960 205 шт.; -14,1%). Только три бренда в ТОП-10 имеют положительную динамику с начала года: Mazda (+8,4% до 117 296 шт.), Nissan (+3,9% до 219 620 шт.) и Mitsubishi (+43,9% до с 45 577 шт.).

По материалам focus2move

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