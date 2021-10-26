Арабские страны прокомментировали переворот в Судане, сообщает сегодня, 26 октября Arab news.

Министерство иностранных дел Иордании призвало конфликтующие стороны поставить интересы Судана выше своих личных интересов и обеспечить спокойствие в стране. Ранее Иордания выразила озабоченность судьбой иорданцев, проживающих в Судане.

Бахрейн заявил, что «с беспокойством следит за развитием текущих событий, происходящих в Республике Судан», при этом выразил свою «уверенность в способности суданских политических сил преодолеть это с помощью диалога и взаимопонимания». Бахрейн подчеркнул необходимость поддержания безопасности, стабильности и мира в Судане.

ОАЭ призвали избежать эскалации конфликта, добиться стабильности и сохранения экономических и политических достижений Судана, а также его единства и суверенитета.

Ранее Саудовская Аравия выступила с аналогичным заявлением, призвав сохранить экономические и политические достижения Судана.

EADaily ранее сообщало о реакции Египта на переворот в Судане.