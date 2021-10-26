Новости ТЭК Экология Экономика 26 октября, 2021, 11:58

Правительство и коммунальные службы по всему миру готовы платить рекордные суммы за уголь. Это печальная реальность, с которой мировые лидеры должны столкнуться на переговорах по изменению климата в Глазго, поскольку исчезают надежды положить конец зависимости мира от самого грязного топлива. Об этом пишет Металлургпром.

В этом году энергетический кризис в Европе выявил уязвимые места в системе энергообеспечения. Великобритания особенно сильно пострадала после того, как безветренная погода ударила по ветроэнергетике, усугубив последствия более широкой региональной нехватки газа и остановки угольных электростанций в Европе.

Между тем, закрытие предприятий в Европе было легко компенсировано новыми постройками в Азии. Китай, Индия, Индонезия, Япония и Вьетнам планируют добавить более 600 угольных энергоблоков. Один только Китай в настоящее время строит или планирует угольные электростанции, которые в шесть раз превышают все мощности Германии по сжиганию угля.

2010-е были десятилетием возобновляемой энергетики. Быстрый рост технологий, огромные государственные субсидии и падающие цены привели к тому, что море солнечных панелей и лес ветряных турбин стали обычным явлением.

Тем не менее, несмотря на широкое распространение возобновляемых источников энергии, сжигание угля остается самым популярным способом производства электроэнергии в мире, на долю которого приходится 35% всей электроэнергии.

Уголь является крупнейшим источником выбросов углекислого газа и крупнейшим источником парниковых газов в электроэнергетике. Хотя в прошлом году глобальные выбросы CO2 сократились в наибольшей степени за всю историю наблюдений, это было вызвано падением спроса, вызванным пандемией, а не снижением в использовании ископаемого топлива.

В этом году глобальные выбросы снова резко увеличиваются, поскольку экономика восстанавливается, и во всем мире наблюдается скачок энергопотребления.

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