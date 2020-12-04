Курс валют 7 декабря 2020 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 7 декабря, установлен Нацбанком на уровне 28,29 грн/$, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс на межбанке

Первая пятница декабря на межбанке оказалась неожиданно активной. В Bloomberg за день заключили сделок на $143 млн – больше на текущей неделе было только во вторник.

Правда, даже несмотря на такую активность курс существенно не изменился.

«Открывались торги очень широким спредом 28,21-28,33 грн/$ – никакой определенности относительно курсового тренда у участников не было. Продавцы добавили 5 копеек к «оферам» вчерашнего закрытия, а покупатели опустили на те же 5 копеек «биды». Но первые сделки заключались в рамках 28,3-28,32 грн/$», – рассказал UBR.ua главный экономист Департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

До обеда на фоне спроса со стороны нерезидентов под вывод дивидендов торги шли в коридоре 28,27-28,3 грн/$. Но во второй половине дня спрос ощутимо сократился, и курс плавно пошел вниз.

«Закрывали торги котировками 28,25-28,27. То есть практически на том же уровне, что и вчера», – заметил нам Каребин.

В течение всей следующей недели казначеи ожидают спокойных и ровных торгов с незначительной тенденцией к укреплению гривны. Никаких «календарных» факторов влияния на курс в ближайшие дни не просматривается.

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В среду и четверг Минфин будет выплачивать купон по ОВГЗ на общую сумму 770 млн грн. Но, во-первых, для двух дней торгов это небольшая сумма, а во-вторых, нет никаких сомнений, что во вторник Минфин разместит бумаг на гораздо большую сумму.

В четверг Нацбанк объявит свое решение относительно учетной ставки. Но в этом вопросе рынок не видит никакой интриги – менять индикатив регулятор, скорее всего, не станет.

Сезон покупок валюты под выплату дивидендов завершается, крупных НДС-возмещений еще не будет. Если не случится никаких потрясений, курсовой тренд следующей недели будет формироваться большей частью балансом спроса и предложения между импортом и экспортом. Но в конце года обычно преобладает последний.

«По нашим оценкам, торги на межбанке с понедельника по пятницу пройдут в диапазоне 28,15-28,4 грн/$», – спрогнозировал нам Каребин.

Курс в обменниках

В пятницу доллар на наличном рынке продолжил терять позиции. Курсы на него опустили как в кассах банков, так и обменные пункты финкомпаний.

Банки принимали доллар у населения по 28,25-28,32 грн, а продавали по 28,4-28,66 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,36 грн, а продавали по 28,4-28,45 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 28,360/28,422;

EUR 34,300/34,385;

RUB 0,374/0,379.

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