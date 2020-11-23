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Курс гривни на межбанке укрепился до 28,36. Курс доллара НБУ на 24 ноября

Курс валют 23 Ноя 2020
Курс гривни на межбанке укрепился до 28,36. Курс доллара НБУ на 24 ноября
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Гривня опустилась на межбанке на пять копеек. Фото: «Страна»

В понедельник, 23 ноября, на межбанковских валютных торгах курс гривни ослабился до 28,3600 грн/$1 с 28,3175 грн/$1 перед выходными.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 28,35-28,37 грн/$1.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке сегодня снизился до 28,36 грн/$1 с 28,35 грн/$1 в пятницу, 20 ноября.

Также финансовый регулятор установил курс иностранных валют на вторник, 24 октября:

  • USD 1 Доллар США — 28,3694 грн;

  • EUR 1 Евро — 33,7553 грн;

  • PLN 1 польский злотый — 7,5477 грн;

  • RUB 10 российских рублей — 3,7394 грн.

Ранее мы писали, что иностранцы начали активно скупать доллар и взвинтили его курс.

Также сообщали, что биткоин побил очередной рекорд и преодолел планку в 18 000 долларов.

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