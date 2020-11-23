Курс гривни на межбанке укрепился до 28,36. Курс доллара НБУ на 24 ноября

Гривня опустилась на межбанке на пять копеек. Фото: «Страна»

В понедельник, 23 ноября, на межбанковских валютных торгах курс гривни ослабился до 28,3600 грн/$1 с 28,3175 грн/$1 перед выходными.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 28,35-28,37 грн/$1.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке сегодня снизился до 28,36 грн/$1 с 28,35 грн/$1 в пятницу, 20 ноября.

Также финансовый регулятор установил курс иностранных валют на вторник, 24 октября:

USD 1 Доллар США — 28,3694 грн;

EUR 1 Евро — 33,7553 грн;

PLN 1 польский злотый — 7,5477 грн;

RUB 10 российских рублей — 3,7394 грн.

Ранее мы писали, что иностранцы начали активно скупать доллар и взвинтили его курс.

Также сообщали, что биткоин побил очередной рекорд и преодолел планку в 18 000 долларов.

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