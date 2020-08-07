Китайско-российская трансграничная электронная коммерция заметно выросла в первой половине 2020 года в г. Хуньчунь

По данным Управления по делам Хуньчуньской комплексной бондовой зоны, в первой половине 2020 года объем трансграничной электронной торговли между городом Хуньчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) и Россией увеличился более чем в 10 раз и достиг 320 млн. юаней (около 46 млн. долл. США).

Хуньчунь, расположенный на стыке госграниц Китая, России и КНДР, обладает уникальным географическим преимуществом для развития трансграничной электронной коммерции. В августе 2018 года в городе был создан и начал функционировать Хуньчуньский центр регулирования трансграничной электронной торговли. Замначальника Управления по делам Хуньчуньской комплексной бондовой зоны Ли Гуйбо сказал, что на фоне эпидемии COVID-19 все больше российских потребителей предпочитают совершать покупки в Интернете. 18 июня этого года в рамках онлайн-распродажи «6.18» (18 июня) из Хуньчуня в Россию было отправлено около 8000 посылок.

В настоящее время в рамках трансграничной электронной коммерции из Хуньчуня экспортируется в основном цифровая электроника, текстиль, игрушки и другие товары легкой промышленности. После того, как российские покупатели делают онлайн-заказы, из крупнейших китайских собирательно-распределительных центров, таких как Шэньчжэн и Иу, забронированные и оплаченные товары перевозятся в Хуньчуньскиую комплексную бондовую зону. Затем оттуда посылки доставляются во Владивосток, Москву, Санкт-Петербург и многие другие российские города.

По словам Ли Гуйбо, Хуньчунь намерен и далее расширять импорт в рамках трансграничной электронной торговли и продвигать её комплексное развитие с помощью создания различных индустриальных парков.

Трансграничная электронная коммерция придала новый импульс экономическому развитию провинции Цзилинь в первом полугодии этого года. Как показывают данные, за указанный период в провинции Цзилинь её объем вырос на 34%.

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