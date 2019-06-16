Айсен Николаев ознакомился с деятельностью Харбинской комплексной бондовой зоны

В рамках VI Российско-Китайского ЭКСПО 16 июня глава Якутии Айсен Николаев посетил Харбинскую комплексную бондовую зону и ознакомился с механизмами доставки, хранения и транспортировки различных партий товаров в столицу провинции Хэйлунцзян.

Начальник административного комитета Харбинской комплексной бондовой зоны господин Лю Чжэньцзян показал гостям склады и рассказал о проводимых операциях трансграничной электронной торговли. Он отметил, что сюда напрямую со всего мира поступают партии импортной продукции. После оформления заказов на электронной площадке и завершения процедуры таможенного оформления эти товары из бондовой зоны отправляются непосредственно потребителям. Транспортировкой товаров занимаются специальные компании экспресс-доставки.

Харбинская комплексная бондовая зона располагает всеми необходимыми условиями для хранения товаров, а также целой системой налоговых льгот и преференций, предоставляемых таможенными органами зарубежным экспортерам-резидентам. В настоящее время на территории бондовой зоны работают фирмы из Южной Кореи, Германии и России.

Сегодня Китай является стратегическим внешнеторговым партнером России и наиболее перспективным, динамично растущим рынком всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи в ближайшей перспективе электронная коммерция должна стать основным фактором в развитии российско-китайских торгово-экономических отношений.

Айсен Николаев отметил, что Харбинская комплексная бондовая зона может стать надежным дистрибьютором для экспорта якутских товаров и услуг, а сотрудничество с ней важной составляющей для развития межрегионального торгового взаимодействия.

По итогам посещения официальной делегацией Якутии Харбинской комплексной бондовой зоны подписан ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Трехстороннее соглашение подписано между директором ООО «Мамонтовый центр» Андреем Николаевым, председателем административного комитета Харбинской комплексной бондовой зоны Лю Чжэньцзянем и генеральным директором головной компании по совместному развитию науки и техники Тун Чэнбо.

Еще одно соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии Александр Кондрашин и председатель административного комитета Харбинской комплексной бондовой зоны Лю Чжэньцзян.

Отметим, что режим бондовых зон Китая предоставляет компаниям экспортерам, которые ранее не торговали на рынке КНР, ряд привилегий, включая ввоз товара без внешнеторгового контракта, сниженную налоговую нагрузку и возможность маркетирования рынка через различные каналы.





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