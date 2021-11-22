В Украине в 2022-м минимальную зарплату повысят всего на 3%, в то время как средняя может увеличиться почти на 20%. Рассчитывать на ощутимую прибавку стоит далеко не всем работающим. О том, как и кому пересчитают зарплаты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как будут расти зарплаты украинцев в 2022-м?

В среднем доходы работающих украинцев могут увеличиться на 20%, рассказывает основатель компании Performance Managment Сергей Сароян. Но здесь нужно понимать три фактора:

зарплаты в разных сферах будут расти неравномерно;

часть роста «съест» инфляция;

некоторые украинцы вовсе останутся без повышения.

Сароян прогнозирует рост заработных плат среди IT-шников (они традиционно находятся среди лидеров по уровню окладов). Также возможно повышение зарплат в продажах, так как их доход напрямую связан с ценами на товары и услуг, а они будут расти. Кроме того, из-за дефицита могут увеличиться доходы и специалистов рабочих специальностей.

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«Сейчас готовы повышать зарплаты с целью удержания ценных сотрудников из наиболее доходных направлений: продажи и IT-технологии. Может повезти и представителям рабочих специальностей, так как на фоне открытых границ их может удержать в стране лишь достойное денежное вознаграждение», – говорит эксперт.

Большой минус – Кабмин Дениса Шмыгаля решил поднять минимальную зарплату в 2022-м всего на 200 грн до 6700 грн (3%). И это при том, что инфляция по самым скромным оценкам достигнет 6,2%. А это значит, что реальная зарплата бюджетников и всех, кто на самом деле получает минималку, сократится.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева считает, что реальный размер минималки из-за подорожания коммуналки и цен на продукты должен достигать около 9 тыс. грн. «Мы не просто могли бы повысить ее на больше, но и обязаны это сделать. Тарифы увеличились на 35%. Продукты питания также растут в цене», – говорит политик.

Какие специальности пользуются самым большим спросом?

Среди официально безработных в крупных городах большинство – с высшим образованием. Ежегодно число выпускников гуманитарных вузов растет, однако при этом на рынке труда катастрофически не хватает слесарей, сантехников, машинистов.

Главная причина – они, в отличие от юристов, филологов, журналистов, могут переехать практические в любую страну ЕС и работать там по профессии. Как результат, на внутреннем рынке труда не хватает рабочих, а более развитые соседние страны компенсируют свой дефицит за счет украинцев.

По просьбе OBOZREVATEL аналитики OLX.Работа подсчитали средние зарплаты среди востребованных в Украине рабочих специалистов. Как оказалось, хороший фасадник (занимается утеплением фасадов) может зарабатывать 33 тыс. грн., а каменщники и штукатуры в среднем получают около 30 тыс. Плиточники могут рассчитывать на 27,5 тыс. грн.

И это при том, что средняя зарплата по стране (данные Госстата) составляет чуть более 14 тыс. грн. Меньше всех получают в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Что не даст значительно повысить зарплаты украинцев?

Экономика Украины в 2021-м замедлила свой рост до 3,5% ВВП из-за того, что правительство фактически провалило борьбу с пандемией. Уровень вакцинации в Украине один из самых низких в Европе, при этом саму вакцину завезли позже, чем она появилась у ближайших соседей. Кроме того, провалена и информационная кампания: убедить большинство украинцев в необходимости прививаться так и не удалось.

«Сдерживать рост зарплат будет рост себестоимости продукции из-за крайне высокой инфляции, что будет давить на рентабельность бизнеса», – добавляет основатель Performance Managment. Отметим, в целом рассчитывать на значительный рост экономики, а вместе с ним и заработных плат, в следующем году не придется.

Минималка останется фактически замороженной, коронавирус будет сдерживать рост экономики, а перекос на рынке труда привел к избытку одних специальностей и дефициту других.