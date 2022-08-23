23 августа 2022, 12:41



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Компания X5 Group запускает корпоративный университет «Полка X5» для сотрудников.

Источник: X5 Group

На первом этапе «Полка X5» будет доступна только офисным сотрудникам компании. С помощью единой образовательной онлайн-платформы они могут пройти обучение, наметить индивидуальный путь развития и усилить необходимые компетенции.

Пользователями «Полки Х5» станут сотрудники из всех бизнес-единиц и подразделений группы, которым будет доступно большое количество разнообразных образовательных программ. Это онлайн и оффлайн программы, дистанционные курсы, видеокурсы, очные тренинги, подкасты, учебные треки, вебинары, мастер-классы, задачи по узкопрофильным направлениям, электронная библиотека, а также рекомендации по развитию от топ-менеджеров компании.

В корпоративном университете преподавателями станут как сами сотрудники Х5 Group, так и партнеры — преподаватели ведущих вузов и онлайн-платформ. В университет войдут образовательные программы и инициативы компании, существовавшие ранее, в том числе Цифровая Академия, Академия категорийного менеджмента «Пятерочки» и другие.

Университет будет существовать и развиваться по принципу маркетплейса, где сами сотрудники будут голосовать за присутствие образовательного контента на «Полке Х5» и влиять на подключение и отключение новых программ обучения. Каждый сотрудник сможет пройти самодиагностику и, с помощью методики оценки собственных знаний и навыков, получить персональные рекомендации по курсам и развивающим задачам, которые сразу же можно добавить учебный в план.

В планах корпоративного университета запускать кроссформатные программы обучения как в партнерстве с бизнес-школами, так и самостоятельно, а также развивать институт внутренней экспертизы, создавать культуру профессиональных комьюнити. На старте работы в корпоративном университете будет представлены ключевые экспертизы, которые максимально востребованы в рамках группы. Это работа с людьми, финансы, логистика, маркетинг, коммерция, IT и другие. Обучаться можно будет как самостоятельно, так и по рекомендации от руководителя.

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Retail.ru