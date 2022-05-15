Респектабельная интеллигентная публика собралась 12 и 13 мая 2022 года в Театре Виктюка на московскую премьеру спектакля с современным названием «#Люблюнемогу», ожидая увидеть очередную знаковую пьесу о любви. Этому чувству посвящал своё творчество основатель театра Роман Виктюк, а режиссёр спектакля — 32-летний Дмитрий Голубев, делает всё, чтобы следовать заветам учителя. Не зря ушедший худрук появляется в центре спектакля на табло и говорит в зал о главном, ради чего стоит жить.

Действительно ли спектакль «#Люблюнемогу» собственно о любви — сказать непросто. С одной стороны, это не далеко всегда любовь в шекспировском смысле слова, но в современном — вполне. С другой стороны, автор пьесы Ольга Никифорова даёт нам множество зарисовок из современной жизни среднего класса, утверждающих о непреходящем стремлении друг к другу Мужчины и Женщины, о вечной жажде Любви, вне зависимости от числа прожитых лет, которая так часто по воле случая не получает счастливого продолжения.

Великое чувство наполняет сцену и служит соединением в единое целое таких разных 18 историй из жизни современных россиян, молодость которых пришлась на постсоветскую эпоху. В каждой из них узнаваемы мы, наши друзья и соседи. Из каждой следует мысль, оформленная в последней сценке под говорящим названием «Эффект бабочки». Она о том, что один непродуманный, спонтанный поступок может разрушить всю жизнь, и каждый однажды ощутил это на собственном примере. «Бабочки летают, машут крыльями, садятся вам на плечо и всё меняется», — говорится в пьесе.

До Москвы спектакль «#Люблюнемогу» прошёл «обкатку» в Новосибирске, Сахалине и Норильске, и всюду вызвал большой интерес. Неудивительно, ведь Ольга Никифорова сумела ёмко порассуждать в своей пьесе о многих коренных проблемах российского сегодняшнего дня, от отцов и детей до перипетий жизни мегаполиса, а Дмитрий Голубев создал красивую, стильную реализацию её замысла. Актёры же настолько отходят от театральной условности, что воспринимаются как прохожие, идущие по улицам Москвы, Новосибирска, Норильска и всех крупных городов.

Временами спектакль кажется настолько смешным, что зал хохочет. Но вот наступает другая сцена, полная драматизма, и как тучи среди ясного неба наполняет весь небосклон. Такова наша «полосатая» жизнь, и это создаёт её объём.

Балансируя на грани, но нигде не приходя в отчаяние, выдержан весь тон спектакля. В нём нет ни одного обвинения в адрес социальной несправедливости или условий, созданных властью для нравственного падения героев. Пошла ли жизнь под откос одним взмахом крыльев бабочки, или оно неосторожное слово ранило чью-то душу — но жизнь продолжается, а значит, в ней всегда найдётся место для любви.

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