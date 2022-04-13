Премьер-министр Финляндии Марин заявила, что страна определится с заявкой в НАТО в ближайшие недели

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии примут решение по поводу вступления в НАТО в ближайшие несколько недель, сообщило агентство Reuters.

С соответствующим заявлением сегодня, 13 апреля, выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе совместной пресс-конференции со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон в Стокгольме.

«Существуют различные точки зрения по поводу того, нужно ли подавать заявку на вступление в НАТО или нет, и нам следует детально их проанализировать», – пояснила финский премьер-министр.

Ранее стало известно, что Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в июне 2022. По информации газеты Svenska Dagbladet, решение принято руководством социал-демократической партии страны. Уточняется, что заявку планируется подать на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

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