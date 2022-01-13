В штаб-квартире ОБСЕ в Вене в четверг началось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором Польша представит приоритеты своего председательства в Организации в 2022 году.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Главный вопрос повестки дня сегодняшнего заседания этого постоянно действующего директивного органа ОБСЕ – представление действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Збигневом Рау приоритетов польского председательства во всех трех измерениях ОБСЕ.

Наряду с этим, ожидается, что в своих выступлениях делегации стран-участниц выскажутся по поводу нынешней эскалации ситуации, спровоцированной наращиванием Россией войск возле украинской границы.

Планируется, что около 13:30 (по Киеву) состоится пресс-конференция действующего председателя и генерального секретаря ОБСЕ.

Кроме того, ожидается пресс-конференция главы украинской миссии в ОБСЕ Евгения Цымбалюка, а также посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера по вопросам, которые освещались на заседании Постоянного совета относительно «кризиса в Украине и вокруг нее».

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Как сообщалось, на протяжении текущей недели проходят многочисленные дипломатические мероприятия для обсуждения вопросов европейской безопасности и снижения напряженности вокруг Украины, которая была спровоцирована Россией.

В частности, первый раунд переговоров между Россией и США прошел в понедельник в Женеве. В Брюсселе в этот же день состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, накануне заседания Совета НАТО-Россия.

12 января в Брюсселе проходила ключевая встреча Совета Россия-НАТО.

Вечером 12 января ситуацию по безопасности в Европе и вокруг Украины в рамках неформальной встречи во французском городе Брест обсудили министры обороны стран Евросоюза, в четверг эта дискуссия продолжится с участием министров иностранных дел ЕС.

В четверг также проходит обсуждение текущего состояния европейской безопасности в рамках Постоянного совета ОБСЕ.

Фото: Василь Короткий