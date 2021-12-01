Этот контент был опубликован 01 декабря 2021 года — 11:17

01 декабря 2021 года — 11:17

Париж. 1 декабря. ИНТЕРФАКС — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,6% с ожидавшихся ранее 5,7%.

Оценка подъема мирового ВВП в следующем году оставлена на уровне 4,5%. В 2023 году, как ожидается, он увеличится на 3,2%.

«Мировая экономика

продолжает восстанавливаться вместе с торговлей, занятостью и доходами, — отмечается в отчете ОЭСР. — Однако восстановление проходит несбалансированно, поскольку страны, компании и люди сталкиваются с совершенно разными экономическими реалиями».

Произошедшие структурные изменения означают, что некоторые секторы, технологии и модели поведения не вернутся к тому, что было до пандемии COVID-19.

«Ситуация экстраординарная, однако наши экономические прогнозы осторожно оптимистичные», — говорится в сообщении.

оь мв бп*

Источник