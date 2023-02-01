Незаметный экономический индикатор подает предупредительный сигнал экономике в целом, поскольку потребительские расходы замедляются. О каком же индикаторе идет речь? Картонные коробки.

AP Images / Peter Wynn Thompson

Согласно данным Американской ассоциации производителей гофроупаковки (Fibre Box Association, FBA), поставки картонных коробок в США в четвертом квартале сократились на 8,4%, что представляет собой самое большое квартальное снижение со второго квартала 2009 года, времени разгара Великого финансового кризиса.

Картонные коробки являются недооцененным барометром здоровья экономики, поскольку они составляют значительную часть потребительских расходов. Будь то электронная коммерция или доставка оптовых товаров в магазины, картонные коробки играют важную роль.

Спрос на картонные коробки упал в то время, когда повышенная инфляция и высокие процентные ставки начали влиять на покупательские привычки потребителей. Розничные продажи упали в течение трех из последних четырех месяцев, что связано с обычно напряженным сезоном отпусков.

По данным FBA, по мере того как спрос на картонные коробки падал, сокращались и операционные показатели картонных коробок в США.

Уровень производства картонных коробок упал до 80,9%, что стало самым низким уровнем с первого квартала 2009 года. Другими словами, около 20% производственных мощностей по производству коробок в США остановились.

Спрос на картонные коробки, как правило, показывает небольшой однозначный процентный прирост в размере 1–2% в годовом исчислении, но этот спрос резко возрос во время пандемии COVID-19, поскольку потребители оставались дома и делали больше покупок в Интернете.

Недавнее падение спроса может быть просто коррекцией чрезмерного роста за последние несколько лет, но в то время, когда все больше и больше экономистов ожидают неминуемой рецессии, это еще один показатель, о котором инвесторам следует беспокоиться.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Insider

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