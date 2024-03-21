Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 березня підвищився на 1 коп до 39.1399 за 1 долар.

Курс євро знизився на 2 коп. до 42.4394 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 49.6803 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.9527 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 9.8129 за 1 польський злотий.

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.





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