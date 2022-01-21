В Украине нет оснований для обвала гривны и стабильного роста курса доллара. Подорожание американской валюты, которое мы наблюдаем сейчас – всего лишь краткосрочное колебание. А в дальнейшем курс доллара будет стабильным.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал о том, что происходит с курсом доллара в Украине, и почему в стране такая высокая инфляция.

На пятницу, 21 января, НБУ установило такие официальные курсы валют:

100 долларов США – 2832 грн. (28,32 за доллар, -8 коп.)

100 евро – 3211 грн. (32,11 за евро, -8 коп.)

100 российских рублей – 36,9 грн. (3,69 за 10 рублей, -4 коп.)

100 польских злотых – 7,10 грн. (7,10 за злотый, -2 коп.)

Таким образом, курс доллара второй день подряд продолжает снижаться. Однако говорить о том, что курсы валют дали обратный ход, и гривна далее будет укрепляться, пока преждевременно. Все же доллар за недолгий период подорожал почти на целую гривну.

Однако Олег Устенко убежден, что гривна вскоре возьмет свое. Говорить об устойчивой тенденции роста курса доллара не стоит, считает советник президента. Январское укрепление «американца» – это всего лишь краткосрочное колебание.

Украинская финансовая система сейчас прочна, как никогда, убежден экономист. Объем золотовалютных запасов превышает 30 миллиардов долларов, и это очень много.

«Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения. Что касается долгосрочных изменений, мы находимся в зоне комфорта — у нас более $30 млрд золотовалютных резервов, они перекрывают четыре месяца нашего импорта», — рассказал Устенко.

По словам советника президента, гривна будет просто обречена опять укрепляться и теснить доллар.

Инфляция будет оставаться высокой

При этом инфляция в Украине будет оставаться высокой. Он напомнил, что предыдущий год Украина закончила с показателем инфляции 10%. С одной стороны, это – довольно высокий показатель. Однако с другой – инфляция охватила всю мировую экономику.

Даже в США, которые олицетворяют для всего мира стабильность финансовой системы, инфляция за прошлый год составила 7%.

«Никогда не было такой разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наша — 10%, их – 7%», – говорит Устенко.

При этом он прогнозирует, что и 2022 году добиться устойчивого снижения инфляции в Украине вряд ли удастся. Однако и это – в русле мировых тенденций. Наиболее провоцировать рост цен будут два фактора.

«Удорожание энергоносителей — это первое. А во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию значителен. В нескольких латиноамериканских странах ожидается неурожай. И если в случае большого спроса будет недостаточно предложений, то цены могут расти. Мы ожидаем на этом товарном рынке дополнительные инфляционные всплески», – рассказал советник президента.

Напомним, несмотря на рост доллара, украинцам не советуют сейчас скупать валюту: к лету она значительно подешевеет.

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