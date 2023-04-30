Курс гривни к доллару в банковских обменниках остался на уровне предыдущего дня — 37,95 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс также не изменился и составляет, как и предыдущего дня, 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро — 41,10 грн за евро.

Читайте также:

Курс доллара в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% — до 36,57 грн/долл.

Между тем, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в мае курс доллара в Украине скорее всего, будет демонстрировать относительную стабильность. Эксперт прогнозирует, что доллар может измениться в начале лета.

Вас также могут заинтересовать новости:

Источник