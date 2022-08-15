15 августа 13:50
Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил пятерых человек в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по выбору мэра Красноярска.
В состав членов конкурсной комиссии губернатором Красноярского края Александром Викторовичем Уссом представлены кандидатуры:
- Александр Ананьев — министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;
- Роман Баринов — начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края;
- Владимир Богданов — начальник управления территориальной политики губернатора Красноярского края;
- Светлана Маковская— министр образования Красноярского края;
- Ирина Пастухова — министр социальной политики Красноярского края.
Напомним, для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе 10 человек: пять из них назначает Губернатор Красноярского края, пять — городской Совет.
Завтра, 16 августа, на заседании сессии городского Совета рассмотрят проект постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска», которым были внесены предложения о назначении городским Советом кандидатур Андрея Козикова, Марины Малышевой, Ивана Азаренко, Семена Сендерского и Самеда Юсубова.
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