15 августа 13:50

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил пятерых человек в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по выбору мэра Красноярска.

В состав членов конкурсной комиссии губернатором Красноярского края Александром Викторовичем Уссом представлены кандидатуры:

Александр Ананьев — министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

Роман Баринов — начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края;

Владимир Богданов — начальник управления территориальной политики губернатора Красноярского края;

Светлана Маковская— министр образования Красноярского края;

Ирина Пастухова — министр социальной политики Красноярского края.

Напомним, для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе 10 человек: пять из них назначает Губернатор Красноярского края, пять — городской Совет.

Завтра, 16 августа, на заседании сессии городского Совета рассмотрят проект постановления «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Красноярска», которым были внесены предложения о назначении городским Советом кандидатур Андрея Козикова, Марины Малышевой, Ивана Азаренко, Семена Сендерского и Самеда Юсубова.



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