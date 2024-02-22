У четвер, 22 лютого, на готівковому ринку курс долара у покупці та продажу додав 10 копійок. Євро у купівлі додало 20 копійок, а у продажу 14 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав у купівлі 5 копійок, а у продажу 4 копійки. Євро у покупці додало 10 копийок, та у продажу додало 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−38,90 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,19 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,75−38,84 грн, євро — 42,00−42,15.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,62−38,64 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,91−41,93 грн/євро.

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