Как зарабатывать в интернете при помощи маркетплейсов и b2b-платформ

Приглашаем на конференцию «Электронная коммерция – новая бизнес-реальность».

Старт: 12 апреля 2023 в 11:00 часов.

Место: Крокус Экспо, павильон № 2, зал 8, конференц-зал J (выставка Securika Moscow 2023).

Зачем e-com вашей компании:

✔️ Почему ваши конкуренты уже в онлайне, а вы еще нет?

✔️ Зачем делать качественный контент для B2B-продаж в сети?

✔️ Как цифровая экосистема компании помогает продавать?

✔️ Чем искусственный интеллект поможет вашему бизнесу?

✔️ Станут ли нишевые маркетплейсы основной электронной коммерции в России?

✔️ Что нужно делать, чтобы добавить e-com к своему бизнесу?

Кто выступает:

Софья Заблоцкая (Layta b2b)

Дмитрий Слюсарев (EKF)

Андрей Сорокин (Евраз)

Антон Вдовиченко (Nerve.AI)

Иван Гринкевич (Webit)

Иван Кургузов (Оборот.ру)

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