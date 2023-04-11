Как зарабатывать в интернете при помощи маркетплейсов и b2b-платформ
Приглашаем на конференцию «Электронная коммерция – новая бизнес-реальность».
Старт: 12 апреля 2023 в 11:00 часов.
Место: Крокус Экспо, павильон № 2, зал 8, конференц-зал J (выставка Securika Moscow 2023).
Зачем e-com вашей компании:
✔️ Почему ваши конкуренты уже в онлайне, а вы еще нет?
✔️ Зачем делать качественный контент для B2B-продаж в сети?
✔️ Как цифровая экосистема компании помогает продавать?
✔️ Чем искусственный интеллект поможет вашему бизнесу?
✔️ Станут ли нишевые маркетплейсы основной электронной коммерции в России?
✔️ Что нужно делать, чтобы добавить e-com к своему бизнесу?
Кто выступает:
Софья Заблоцкая (Layta b2b)
Дмитрий Слюсарев (EKF)
Андрей Сорокин (Евраз)
Антон Вдовиченко (Nerve.AI)
Иван Гринкевич (Webit)
Иван Кургузов (Оборот.ру)
Реальные кейсы:
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