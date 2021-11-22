Мировая экономика приближается к зиме в «беспорядочном» состоянии, она пока не в силах справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, сообщает Bloomberg со ссылкой на экономистов.

В мире продолжаются перебои в поставках, рост цен и возобновляющиеся вспышки COVID-19. Замедление активности наблюдается в обрабатывающей промышленности и сфере услуг во всей зоне евро и Великобритании. Лишь незначительные улучшения происходят в США. К тому же Европа вновь вынуждена вводить карантинные ограничения, что может ударить по экономике.

Приближающаяся зима, особенно если она будет холодной, может принести дополнительные проблемы, в том числе рост стоимости топлива, который наблюдается уже сейчас.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что вероятность положительного развития событий не выше 15%, а вероятность устойчиво высокой инфляции либо спада экономического роста намного выше.

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