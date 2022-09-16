На маркетплейсе «СберМегаМаркет» в I полугодии 2022 года количество заказов от клиентов из Ростовской области увеличилось в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более половины из них были совершены с использованием бонусов от «СберСпасибо».

В число наиболее популярных категорий по спросу в регионе вошли продукты питания (20%), косметика и товары для красоты (16%), бытовая техника (13%), детские товары (13%), а также товары для животных (11%). Максимальная сумма заказа составила 363 тыс. рублей при покупке телевизора Samsung жителем Ростова-на-Дону. Подавляющее большинство (74%) заказов были совершены с помощью мобильного приложения.

В большинстве случаев покупатели предпочитали получить товары в ближайших доступных пунктах выдачи заказов (62%), 29,5% — воспользовались доставкой с курьерской службой, 8,5% — забрали товары самостоятельно из магазинов по предварительному бронированию. Городами-лидерами по количеству покупок на маркетплейсе в регионе стали Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск и Батайск.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

— «Сбер» старается окружить клиентов удобными цифровыми сервисами. Особое внимание мы уделяем e-commerce*, создавая альтернативу традиционному ретейлу. В 2021 году на электронную торговлю пришлось более 18% от всех розничных продаж в мире. Пандемия, смена потребительских привычек, появление новых игроков на рынке e-commercе — стали драйвером для онлайн-продаж. Мы видим это на примере Ростовской области: в 7 раз увеличилось количество заказов на маркетплейсе «СберМегаМаркет», а регион входит в топ-10 по стране. Покупатели отмечают существенный плюс — широкий выбор способов получения заказов. Сейчас товары можно получить в офисах «Сбера» в городе и области. А чтобы знакомство с маркетплейсом было еще приятнее, доступна скидка на первый заказ.

Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «СберМегаМаркет»:

— Мы регулярно работаем над улучшением качества сервиса и расширением доступного ассортимента в регионе. Возможность обменять накопленные бонусы от «СберСпасибо» на скидку до 99% от стоимости покупки, когда один бонус равен одному рублю, — несомненный плюс покупок на маркетплейсе, и мы видим, как растет популярность этой опции у наших клиентов. Так, если в первом квартале 2022 года доля заказов на маркетплейсе с использованием бонусов от «СберСпасибо» у жителей Ростовской области составила 42%, то во втором квартале — увеличилась до 51%. Потребители все чаще обращают внимание на рациональные покупки и ищут наиболее выгодные предложения, позволяющие экономить средства, в том числе благодаря эффективным программам лояльности и возможности сравнения стоимости одних и тех же товаров от разных продавцов на «СберМегаМаркете».

С 12 сентября по 23 октября 2022 года на «СберМегаМаркете» проходит крупная осенняя «МегаРаспродажа» со скидками до 70% и повышенным кешбэком до 25%. В акции участвует более 800 000 товаров. Ознакомиться с деталями можно по ссылке: https://sbermegamarket.ru/landing/megarasprodazha/

* e-commerce — (англ.) электронная коммерция.