Акция против поставок вооружения на Украину и в поддержку Донбасса прошла в Нью-Йорке.

Акция протеста против поставок вооружений Украине и в поддержку Донбасса прошла в субботу в центре Нью-Йорка. Как передает ТАСС, участники держали в руках плакаты с призывами остановить неонацистов на Украине и прекратить отправку оружия в эту страну. Митингующие также выступили за расширение финансирования американских систем здравоохранения и образования вместо увеличения военных расходов.

Как рассказал один из организаторов акции Грег Баттерфилд, «сейчас важно рассказать правду обо всей лжи, распространяемой правительством США и СМИ о происходящем на Украине».

«Кроме того, важно рассказать о войне Украины против Донбасса, идущей последние восемь лет, о чем большинство людей в США ничего не знает, потому что от них это полностью скрывают, — отметил Баттерфилд. — Мы не хотим войны с Россией, что может обернуться мировой войной. У нас столько внутренних проблем, например в системе здравоохранения, инфляция. Администрация [президента] Джо Байдена и Конгресс игнорируют все это, направляя миллиарды долларов на вооружения Украине, посылая все больше военнослужащих в страны НАТО. Нам это совсем не нужно».