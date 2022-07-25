Это лето выдалось жарким — и в переносном, и прямом значении слова. Рекордно высокие температуры в Западной Европе, в Китае, в некоторых регионах США оказывают прямое влияние на экономику, усиливая и обостряя энергетический кризис в Евросоюзе и примкнувшей к нему Британии, а также препятствуя возобновлению роста в Китае. При этом на значительной части Центральной и Южной России прошедшая неделя оказалась прохладной и дождливой.

Накал на российском рынке стальной продукции тоже несколько спал. Прекратилось длившееся с марта падение цен. Первой еще в начале июля развернулась в сторону роста арматура, а теперь произошла стабилизация в секторе листового проката. Некоторые поставщики сварных труб приступили к повышательной коррекции.

Правда, сильного и продолжительного подъема в ближайшем будущем, скорее всего, не произойдет. Спрос на прокат по-прежнему отстает от прошлогодних показателей. В политике и экономике сохраняется неопределенность. Еще далеки от решения проблемы с импортными материалами и комплектующими и обслуживанием импортного оборудования. Никуда не делся и дефицит финансовых средств у покупателей.

Тем не менее, обстановка меняется к лучшему. Центробанк РФ, понизивший ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., до 8%, заодно изменил прогноз по ВВП. Теперь он ожидает спад не на 8-10%, а только на 4-6%. Причем, большая часть этого спада, скорее всего, уже состоялась.

Можно критиковать правительство за то, что очень много красивых слов о поддержке промышленности и строительства, о необходимости перехода от импортозамещения к опережающему развитию и о технологическом суверенитете порой слишком неторопливо переходят в реальные дела. Тем не менее, подготовительный период кое-где уже завершается.

Несмотря на все проблемы, в последнее время приходит все больше сообщений об освоении российскими компаниями новых видов продукции, о запуске новых производств и выделении средств на интересные промышленные проекты. Характерный пример новых веяний — анонсированный цех по производству бесшовных труб на «Уральской стали», оборудование для которого поставит Электростальский завод тяжелого машиностроения (ЭЗТМ).

Кстати, интересный нюанс. В США и Европе в последние месяцы участились сообщения о покупке металлургическими компаниями фирм — изготовителей металлопродукции, отстоящих дальше по производственной цепочке. Специализация приобретаемых производств может быть очень различной — от складских стеллажей и гаражных дверей до автокомпонентов.

В России такая вертикальная интеграция идет пока другими путями — от меткомбинатов к производству сварных труб или, в меньшей степени, металлоконструкций. Однако почему бы металлургам не стать немного ближе к машиностроению? Например, из российской отрасли автокомпонентов ушли многие западные компании, а образовавшийся вакуум все-равно должен быть кем-то заполнен. Тем более, что сотрудничество металлургов и автобилестроителей имеет давние традиции, а у производителей стали есть финансовые, кадровые и научные ресурсы, чтобы войти в новую отрасль.

В любом случае, для российских металлургов содействие росту внутреннего потребления стальной продукции становится ключевой задачей. С экспортом в последнее время дела складываются не слишком хорошо. Настолько не слишком, что основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин назвал его практически бессмысленным занятием. Причем, в отличие от других ведущих российских металлургических компаний НЛМК не под санкциями.

Проблемы, связанные с внешними рынками, делятся на несколько категорий. Одна из них — это замена потерянных направлений, прежде всего, в Европе. Здесь как раз срабатывают санкции, так как многие покупатели не хотят иметь дела с российскими поставщиками по политическим мотивам или боясь трудностей с расчетами и платежами.

Но как раз у этой проблемы могут быть долгосрочные решения. Так, российские металлурги уже экспортируют стальную продукцию в Индию с расчетами в юанях и рублях. К ним могут прибавиться рупии и эмиратские дирхамы, а если страны БРИКС дозреют, наконец, до общей резервной валюты, то можно будет вообще обойтись без долларов и евро.

Это, между прочим, позволит решить проблему «переукрепления» рубля. Основной причиной его роста является значительное превышение экспорта над импортом из-за санкций. Поэтому как рубль не опускай, он снова поднимается как стойкий Ванька-Встанька. Но при переходе от доллара и евро к иным валютам во внешней торговле положение изменится.

Пожалуй, наиболее серьезная трудность заключается в том, что мировая экономика вступает в кризис, поэтому существующие мощности по производству стальной продукции становятся избыточными. Сбросить за рубеж не востребованные внутри страны излишки все труднее. Наконец, все очень сильно усложнил спад в Китае.

Рост китайского ВВП во втором квартале составил всего 0,4%. При этом борьба с ковидом, который причинил национальной экономике так много неприятностей, продолжается с прежним пылом и жаром. Впрочем, возможно, у «нулевой толерантности» к ковиду, которой придерживаются китайские власти, есть свои причины. Мало ли, расслабишься, а тут запустят эпидемию чего-нибудь по-настоящему убойного. Но экономикой из-за этого приходится жертвовать.

Обвал в первой половине июля завершился на китайском рынке стали относительной стабильностью. Биржевые цены на арматуру и горячекатаный прокат установились где-то чуть выше отметки $500 за т без НДС. Китайские металлурги сокращают производство, так что можно рассчитывать, что ниже этого уровня котировки уже не упадут. Точно так же и китайский горячекатаный прокат не рухнет до $500 за т CFR Вьетнам, как недавно опасались некоторые участники рынка. Однако ниже $600 за т CFR он вполне продается, а полноценного восстановления, по-видимому, придется ждать не раньше осени, когда прекратятся дожди и спадет жара.

Впрочем, вопрос о том, что будет осенью и дальше, довольно интересный. Еврокомиссия поднимает огромный шум о грядущем отключении от российского газа и требует, чтобы все страны региона сократили потребление данного ресурса (не только российского, но вообще любого) на 15%, чему очень не рады промышленники. Ассоциация цветмета Eurometalux предупредила, что если цены на газ и тарифы на электроэнергию продолжат подниматься, то этой зимой Европа может лишиться половины мощностей по производству цинка и алюминия.

В то же время, в той же Европе с начала года анонсировано, наверное, рекордное за последние, как минимум, 15 лет количество новых проектов по строительству новых производственных линий и модернизации действующих. Все дружно строят новые электродуговые печи, стремясь к сокращению выбросов углекислого газа, и собираются внедрять водородную металлургию. То ли европейские металлурги считают все газово-энергетические страшилки кратковременными неприятностями, которые не помешают реализации долгосрочных планов развития, то ли поставщики оборудования таким образом компенсируют потерю российских заказов, то ли… мы чего-то не знаем.

Так или иначе, интересные (во всех смыслах) времена, безусловно, продолжаются. Сейчас стоит жаркое лето двадцать второго года, а какой тогда станет осень?!

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