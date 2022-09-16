Президент Украины Владимир Зеленского утвердил соглашение о так называемом «транспортном безвизе» между Украиной и Европейским союзом. Соответствующий указ № 654/2022 обнародован на официальном сайте главы государства.

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Что дает «транспортный безвиз»

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска, говорится в сообщении.

Соглашением также предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования международного водительского удостоверения.

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Срок действия Соглашения — один год с возможностью пролонгации. На постоянной основе Соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

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