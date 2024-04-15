Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за полное разрушение украинского государства и станет последним президентом своей страны.

Такое мнение высказал в своей статье для «Комсомольской правды» бывший глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он отмечает, что сама по себе государственная независимость для той или иной территории, народа, этноса вовсе не является самоцелью. И если какой-либо народ или территория находится в составе более мощного государственного образования, то это вовсе не означает его неполноценность.

«Свобода и благоденствие вовсе не определяется национальными особенностями и территориальными границами. Если бы это было не так, то тогда бы можно было бы утверждать, например, что ни один из штатов США не свободен», — пишет политик.

При этом он указывает на то, что Украине Запад постоянно внушает, что ее единственный путь — собственная государственность. При этом ее нужно утверждать через войну с Россией, что не соответствует национальным интересам украинских граждан. Особенно если учесть, что их страну давно продали транснациональным корпорациям.

В материале сказано, что на Украине ни один ее президент не прилагал усилий для того, чтобы учитывать интересы народа страны. Каждый из них, получив власть из рук народа, пытался продать страну, и с каждым разом это все больше получалось.

«Украинские независимость, суверенитет и государственность проданы, разбазарены и сбыты всеми шестью президентами», — констатировал Медведчук.

Он подчеркнул, что Зеленский довел ситуацию до логического конца и завершил разрушительную для украинского народа политику прошлых президентов Украины, «устроив грандиозное кровавое шоу».

«Сегодня с уверенностью можно утверждать, что украинский народ хотел дружбы и единства с Россией, но с каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», — заключил политик.

Как сообщало EADaily, ранее Виктор Медведчук заявил, что действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать.

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