Джо Байден рассказал, каким должен быть мир в Украине.

На днях президент США Джо Байден заявил, что Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО.

Слова американского президента прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

Так, глава МИД Украины подчеркнул, что президент Джо Байден беспрекословно поддерживает Украину, и он убежден, что Байден искренне стремится к победе Украины над российской агрессией.

«О членстве Украины в НАТО – я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность. Поэтому это вопрос окна возможностей. Сейчас мы максимально готовимся к этому историческому моменту. Когда он придет, вступление Украины в НАТО должно занять считанные недели, а не месяцы или годы», — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в дипмиссии США при Альянсе сделали важное уточнение по поводу слов Байдена о членстве Украины в НАТО.

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