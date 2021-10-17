Украинские заробитчане идут в Польше нарасхват. Наши ближайшие западные соседи активно выходят из кризиса. Их экономика демонстрирует беспрецедентный рост и остро нуждается в дополнительной рабочей силе. Из-за нехватки рабочих рук некоторые отрасли пока не могут выйти на докризисный уровень. Поэтому заробитчан там рвут с руками.

Согласно прогнозам экономистов, польская экономика в нынешнем году даст более чем 11%-й прирост ВВП (прогнозируют 11,1%). При этом Польша, как и другие европейские страны, испытывает демографические проблемы и не в состоянии насытить свой рынок труда собственными гражданами. К тому же многих поляков не устраивает зарплата на родине, и они едут на заработки в соседнюю Германию или дальше на запад. Поэтому проблема притока рабочей силы стоит очень остро.

«Польша испытывает острый дефицит работников из Украины во всех ключевых отраслях экономики. Польская экономика компенсировала потери от пандемии и демонстрирует высокий рост ВВП за всю историю – на 11,1% за год, по данным Главного управления статистики Польши. Активность промышленных компаний по найму новых работников также высокая», — говорит директор одного из департаментов международной компании Gremi Personal Анна Джоболда.

В какие отрасли срочно нужны заробитчане?

В Польше пропадает урожай яблок. Фермеры уже повысили зарплаты работникам на сборе яблок как могли. Говорят, далее повышать нет смысла, потому что тогда их бизнес

будет убыточным. Поляки неохотно соглашаются на такую работу. Вся надежда – на украинцев.

Кроме того, остро нуждается в заробитчанах сфера обслуживания (отели, рестораны и кафе). Там также очень нужны рабочие руки.

Много вакансий для украинцев открыто в пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях, складах и в логистических центрах.

Сколько обещают платить?

Зарплаты в Польше существенно ниже, чем в той же Германии, однако гораздо выше, чем у нас, в Украине. Поэтому лучше поработать несколько месяцев там, чем за те же деньги трудиться в Украине целый год.

Очень нужны работники на мясокомбинаты и рыбзаводы. Там придется заниматься забоем индеек и кур, а также делать рыбное филе и упаковывать готовую продукцию.

На такую работу приглашают и женщин, и мужчин. Опыт подобной работы, а также знание польского языка не требуют. Месячная зарплата колеблется от 27 до 40 тысяч гривен.

Нужны также работники на склады. Им придется освоить навыки упаковки одежды и сортировки заказов. Месячная зарплата составляет 3,5-4,5 тысячи злотых (23,5-30 тысяч гривен). Размер оплаты зависит от количества отработанного времени.

На данный момент в Польше больше вакансий для заробитчан-мужчин. В частности, им готовы предложить работу на производстве изделий из дерева и металла, а также на производстве пластмассовых изделий для домашнего употребления. Месячная зарплата на таких предприятиях составляет 3,8-4,5 тысячи злотых (25,5-30,1 тысячи гривен).

Все приведенные зарплаты – это суммы, которые выдаются работникам на руки, уже после вычета налогов.

Напомним, в США обещают заробитчанам бонус при трудоустройстве в размере 15 тысяч долларов. Такие «плюшки» предусмотрены для водителей грузовиков, в которых остро нуждается экономика штатов.