На Петербургском международном юридическом форуме первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил о серьезной угрозе для российской экономики, вызванной западными санкциями. В своем выступлении он подчеркнул, что ограничения на банковские платежи, прежде всего через дружественные РФ страны, ставят под угрозу финансовую стабильность России, сообщает РБК.

Чистюхин отметил, что санкции США усугубили ситуацию, создав значительные трудности в торговле с Китаем и другими партнерами. В этой связи он призвал к активному использованию всех доступных платежных систем, включая свопы и криптовалюты, чтобы избежать экономического коллапса.

По его словам, необходимо искать новые пути для проведения международных расчетов, чтобы обойти санкционные барьеры. Это, по мнению Чистюхина, позволит России сохранить экономическую активность и поддержать ключевые отрасли экономики в условиях продолжающегося давления, «потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспорто-, и импортозависимой страны это просто всё, это погибель».

Ранее стало известно, что с 24 июня российский «Бэнк оф Чайна» — дочка крупного китайского Bank of China, специализирующаяся на платежах в юанях между Россией и КНР, — приостановит операции с российскими банками, включенными в санкционный SDN-список США. В последние дни и недели США и Евросоюз ввели новые пакеты ограничений, в основном направленные на предотвращение обхода антироссийских санкций.

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